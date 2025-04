Napoli, la chiave per lo scudetto è una costante di Antonio Conte

Il tecnico azzurro ha un metodo chiaro, i precedenti non metono: i dati.

Il primo posto in classifica del Napoli, a pari punti con l’Inter, non è di certo un caso. L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra ha dato una scossa emotiva non di poco conto a tutta la città. Il decimo posto della scorsa stagione, subito dopo lo scudetto, aveva gettato tutto l’ambente partenopeo in un totale sconforto, che rischiava di diventare pericolosissimo.

Il tecnico leccese, però, è riuscito a prendere le redini della squadra e della città di fatto rivoluzionando totalmente l’umore che si respirava nelle strade alla fine della scorsa stagione. E se da un lato lo ha fatto certamente grazie ad una serie di innesti che la squadra l’hanno presa per mano, dall’altro c’è un dato che conferma il metodo di Antonio Conte.

Conte, si parte dalla difesa: il dato è straordinario

Il tecnico ex Juve, Inter e Chelsea Tottenham ha dovuto, e lo sta ancora facendo, affrontare una serie di infortuni e anche la cessione di Kvaratskhelia, non di certo ininfluente nell’arco dell’intera annata azzurra. A farla da padrona, però, è la difesa. Non è solo il primato di miglior difesa (25 gol subiti finora) o l’esempio di Rrahmani come pilastro della reparto difensivo azzurro, ma anche una statistica che ormai rappresenta una costante per Conte.

Per ben quattro volte Antonio Conte è riuscito a conquistare lo scudetto con la miglior difesa del campionato, e sempre in Serie A. È successo con la Juventus per tre volte, nelle stagioni 2011-12, 2012-13 e 2013-14 chiudendo con 10, 24 e 23 gol subiti. E poi sulla panchina dell’Inter, nella stagione 2020-21, quando vinse lo scudetto con 35 gol subiti in campionato.

Insomma una costante per Antonio Conte, che ancora una volta conferma che non subire gol è la base del suo metodo. E chissà che anche quest’anno questo dato possa portare fino al traguardo finale.