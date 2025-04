Calciomercato Napoli, doppia duello con la Juve: che sfida tra Manna e Giuntoli

La prossima sessione di calciomercato è pronta a regalare una lotta avvincente per un doppio duello tra Napoli e Juventus

L’eterna lotta tra Napoli e Juventus sembra destinata a proseguire anche fuori dal rettangolo di gioco, con Cristiano Giuntoli – direttore sportivo bianconero – alle prese con obiettivi comuni agli azzurri. Per entrambe le compagini la prossima sessione di calciomercato si prospetta bollente, per diverse esigenze.

Da un lato la squadra guidata da Antonio Conte ha bisogno di dare continuità al proprio progetto, mentre i bianconeri non possono permettersi di sbagliare un’altra stagione. Manna ha le idee chiare e precise, con diversi calciatori presenti sul taccuino che fanno gola soprattutto alla Juventus. La prima finestra utile, che si aprirà ad inizio giugno, ci regalerà spettacolo ed emozioni.

Napoli-Juve, è lotta sul mercato: i nomi

Il Napoli, nonostante il momento caldo della stagione, comincia a pensare al calciomercato che verrà effettuato in entrata. Bisognerà regalare a Conte una rosa all’altezza di disputare al meglio ben 4 competizioni, con Champions League – quasi certamente – messa in sigillo. Occhio però alla Juventus, pronta a dare fastidio in diverse trattative.

Come riportato da Tuttosport, anche la Juventus sta seguendo Lucca e Krstovic per la prossima stagione. Gli attaccanti sono dunque nel mirino di entrambe le squadre, con il rischio asta sempre più vicino ad avverarsi.

I bianconeri, però, piomberanno fortemente su uno dei due solo in caso di cessione di Vlahovic, sempre a nervi tesi con la società. Poi c’è il Napoli, che cerca un attaccante di livello da affiancare a Lukaku e sostenerlo per le numerose partite che si affronteranno.

Napoli, si lavora anche sul fronte uscite: Simeone verso l’addio

In casa Napoli si lavora anche sul fronte cessioni, con diversi calciatori pronti a fare le valigie e lasciare la squadra al termine della stagione. Le ultime settimane hanno visto Simeone sempre più fuori dalle idee del tecnico, con l’argentino che ora potrebbe andare via.

Il Cholito vanta di appena 362 minuti giocati, un numero molto basso rispetto le sue aspettative. La volontà di giocare è troppa e, questa cosa, a Napoli non è possibile. Anche per questo gli azzurri si sono messi a caccia di un nuovo bomber da affiancare al belga.

Sullo sfondo anche l’ipotesi d’addio di Raspadori, che vede coinvolto uno scambio con l’Inter per Frattesi.