Vice Lukaku, il Napoli fa sul serio: vuole strapparlo alle big di Serie A

Il Napoli sta seguendo vari attaccanti in vista del prossimo mercato estivo da integrare alla rosa assieme a Romelu Lukaku. Malgrado le alternative, però, vi è un nome in cima alla lista delle preferenze della dirigenza.

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo bomber in vista della prossima stagione. D’altronde, Giovanni Simeone è stato impiegato col contagocce e non ha fatto benissimo in questa stagione e, pertanto, probabilmente arriverà una nuova punta, al centro di tante voci di mercato che lo accostano a vari club del nostro campionato.

Torna di moda il nome di Lucca: De Maggio si sbilancia

Il giocatore preferito del Napoli, come sostenuto in precedenza, è fortemente conteso in Serie A, visti i suoi ottimi numeri nel campionato italiano. Stiamo parlando di Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese (attualmente indisponibile per infortunio). Ebbene, il giornalista Valter De Maggio ha confermato l’interesse da parte della società azzurra, che vuole rinforzarsi in modo netto in vista della prossima stagione.

L’attaccante potrebbe far parte del processo di italianizzazione annunciato dallo stesso De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss, incrementando la quantità di giocatori nazionali presenti nell’organico. Di certo, superare la concorrenza di tanti club estimatori (dalla Roma al Milan, passando per la Juventus) non sarà semplice, ma i buoni rapporti con i friulani potrebbe eventualmente notevolmente il club di De Laurentiis.