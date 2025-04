Verso Napoli-Torino, cattive notizie per Conte: riguarda il big azzurro

Brutte notizie per mister Conte in vista del match casalingo contro il Torino: ultim’ora pesante sul suo fedelissimo

Il Napoli di Antonio Conte si avvicina alla sfida contro il Torino in un clima super positivo. Proprio mentre servirebbe compattezza e concentrazione verso la volata scudetto, però, il destino ha deciso di complicare le cose.

A pochi giorni da una partita insidiosa come quella contro il Torino, squadra tosta, ben messa in campo e vogliosa di punti, i problemi non mancano, anzi, si moltiplicano, per quanto riguarda la questione infortuni.

Napoli, tegola infortuni: Buongiorno potrebbe non farcela

Se la lunga assenza di David Neres era già una tegola pesante per l’attacco azzurro, con l’obbligo di ripensare ancora una volta gli equilibri offensivi, nelle ultime ore si è aggiunta un’altra preoccupazione tutt’altro che banale. A Castel Volturno, infatti, l’attenzione è tutta rivolta alle condizioni fisiche di Alessandro Buongiorno.

Il centrale, che dovrebbe vivere questa sfida con motivazioni extra contro il suo passato, è ancora in forte dubbio, secondo quanto si apprende da La Repubblica oggi in edicola. I segnali che arrivano dallo staff medico non fanno ben sperare: a due giorni dal match, le sue possibilità di rientrare tra i titolari sono appese a un filo.

Emergenza difesa per Conte: anche Juan Jesus sarà out

Come se non bastasse, anche Juan Jesus ha dovuto dire addio anzitempo alla stagione a causa di un fastidio muscolare. Una perdita silenziosa, ma pesante: l’esperienza del brasiliano era una risorsa preziosa per gestire le rotazioni in un reparto già in emergenza.

Così, dopo l’esordio a Monza, a luci e ombre, Rafa Marin si ritrova ad essere l’unico centrale rimasto a disposizione. Nonostante la giovane età e l’inesperienza in certi contesti, potrebbe toccare ancora a lui tenere in piedi la difesa azzurra.

Per il tecnico leccese non sarà solo una questione di tattica: quando ti manca mezza difesa e il tuo attaccante più fantasioso è ai box, non resta che aggrapparsi al gruppo, alla fame, e alla voglia di non mollare. Anche se la strada si fa tutta in salita.