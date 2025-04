Rinascita Napoli, già da lunedì può arrivare l’ufficialità: capolavoro di Conte

Il Napoli, dopo la stagione fallimentare del 23/24, è tornato in grande stile: da lunedì potrebbe diventare ufficialità la prima grande buona notizia dell’anno

Il Napoli, grazie alla cura targata Antonio Conte e grazie ad un mercato estivo degno di nota, è riuscito a ritagliarsi nuovamente un ruolo da protagonista in Serie A, dopo la stagione fallimentare del 2023/2024 chiusa al decimo posto in classifica. Gli azzurri stanno lottando contro l’Inter per la conquista dello scudetto, e a cinque giornate dalle fine la questione è più aperta che mai.

Ad inizio anno in pochi avrebbero scommesso sui partenopei come contendenti al titolo, anche perché l’obiettivo dichiarato dallo stesso Conte e dalla dirigenza era quello di tornare in Europa. A tal proposito, il Napoli potrebbe festeggiare già questo lunedì la prima ufficialità tanto attesa: ecco di cosa si tratta.

Il Napoli potrebbe festeggiare il ritorno in Champions League già da lunedì: ecco le possibili combinazioni

Il ritorno in Champions League del Napoli è ormai cosa fatta, dopo un anno di assenza e 14 partecipazioni consecutive in Europa. Gli azzurri hanno un vantaggio di 12 punti su Juventus e Lazio, oltre al vantaggio degli scontri diretti sui bianconeri (ma non sui biancocelesti).

L’ufficialità potrebbe concretizzarsi già nel prossimo weekend, grazie ad una serie di combinazioni di risultati. Se il Napoli vince con il Torino e la Lazio perde lunedì in casa il Parma, il risultato della Juve diventa ininfluente e si potrebbe festeggiare già la qualificazione matematica. Lo stesso discorso varrebbe in caso di vittoria contro il Toro e pareggio tra biancocelesti e crociati. Se il Napoli, infine, non dovesse riuscire ad andare oltre il pareggio nella sfida ai ragazzi di Vanoli, per festeggiare il ritorno in Champions League, la Lazio dovrebbe tassativamente perdere contro il Parma e la Juventus non dovrebbe battere il Monza.

Insomma, il traguardo Champions è ormai vicino, e al Napoli non resta altro che continuare fare bene il proprio lavoro, sia per festeggiare il ritorno in Europa, sia per sognare uno scudetto che renderebbe felici milioni e milioni di appassionati in tutto il mondo. Comunque vada, Antonio Conte ha compiuto una vera e propria impresa, riconsegnando subito agli azzurri una verve ed un carattere che due anni fa si erano persi tra mille vicissitudini.