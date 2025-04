Conte ha un vantaggio su Inzaghi, il dato parla chiaro: cambia la lotta scudetto

Il tecnico azzurro gode di un dato fondamentale, potrebbe essere decisivo nella lotta scudetto: i dettagli.

La lotta scudetto entra nel vivo ora più che mai. Inter e Napoli sono a pari punti in classifica quando mancano 5 partite al termine della stagione. Si entra nella fase clou della stagione, quando i nodi cominciano a venire al pettine e tutte le squadre sono chiamate ad affrontare l’ultimo sprint per raggiungere gli obiettivi.

Uscita dalla Coppa Italia a causa della sconfitta subita contro il Milan, l’Inter si concentra adesso sul campionato e poi sulla semifinale di Champions League contro il Barcellona. C’è la Roma sulla strada dei nerazzurri, la seconda di una serie di sfide sempre più impegnative.

Il Napoli, invece, affronterà il Torino per tentare addirittura il sorpasso qualora l’Inter non dovesse vincere contro i giallorossi. E c’è un dato, in questa lotta scudetto, certamente importantissimo quando si parla di impegni.

Inter-Napoli, questione di minuti: il dato è clamoroso

Come evidenziato dall’edizione odierna di Repubblica, l’Inter di Simone Inzaghi ha accumulato tantissimi minuti nelle gambe, molti in più rispetto al Napoli.

“Sommando il minutaggio di tutti i nerazzurri schierati nelle varie competizioni si arriva a un totale di 50.417′ complessivi, facendo lo stesso con la rosa del Napoli e i 27 giocatori schierati da Conte ci si ferma a quota 35.640: Quei 15mila minuti circa di differenza sono una zavorra nella corsa scudetto, come pure quella forchetta di 15 partite che separa le due candidate al trono, 51 a 36″, scrive il quotidiano.

E in effetti, a fronte di cinque giocatori dell’Inter che hanno accumulato più di 3000 minuti giocati (Sommer, Bastoni, Lautaro, Barella, Mkhitryan e Thuram) ce n’è soltanto uno del Napoli (Rrahmani). Otto interisti superano invece di 2000 minuti giocati, contro i sette del Napoli di Antonio Conte.