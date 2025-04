Conte, Juve e Milan non lo mollano: novità sulla decisione del tecnico sul Napoli

Continua a tenere banco il futuro di Antonio Conte: il tecnico del Napoli ha ribadito più volte di voler chiarire molte cose prima di dare l’ok agli azzurri per la prossima stagione.

Manca sempre meno alla prossima partita del campionato di Serie A per il Napoli, con quest’ultimo che ospiterà il Torino nel posticipo domenicale della trentaquattresima giornata, in programma allo stadio Diego Armando Maradona. A Fuorigrotta, andrà in scena un’altra tappa fondamentale per il sogno Scudetto e gli azzurri scenderanno in campo già sapendo quale sarà il risultato della sfida tra l’Inter e la Roma (che si giocherà domenica alle ore 15:00, e non più sabato alle ore 18:00 a causa dei funerali di Papa Francesco, ndr).

In attesa di avere ulteriori novità in merito alla partita contro i granata, in questi giorni spuntano altre novità in merito ad Antonio Conte, grande protagonista di un Napoli che, proprio grazie al suo lavoro di questi suoi primi mesi all’ombra del Vesuvio e alla sua impronta immediata, è tornato a competere fin da subito. Il tecnico non ha nascosto negli ultimi giorni di pretendere delle garanzie, prima di dare il suo ok per continuare la sua esperienza sulla panchina del club partenopeo.

Notizie Napoli calcio, le ultime su Conte: Juve e Milan non mollano

La Juventus e il Milan continuano ad avere come oggetto del desiderio, per la panchina del prossimo anno, l’allenatore ora alla SSC Napoli, Antonio Conte.

A ribadirlo è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, spiegando anche quando avverrà il tanto atteso summit con il numero uno della società partenopea, Aurelio De Laurentiis. Di seguito, quanto si apprende dalla medesima fonte:

“Ogni qualvolta un club si trova in una crisi che sembra senza via d’uscita c’è un solo nome che viene accostato: il suo. A fine maggio l’incontro con Aurelio De Laurentiis”.

Juventus e Milan sulle tracce di Conte: il Napoli spera nella conferma

Così come sottolineato proprio da Il Corriere dello Sport, Antonio Conte è un nome che per ovvi motivi fa gola per due club come Juventus e Milan, chiamate a una forte restaurazione dopo le delusioni di quest’anno in campionato.

Segue l’analisi del quotidiano a tal riguardo:

“(…) Solo Antonio Conte potrebbe, ad esempio, rimettere in riga un club come il Milan dove il braccio destro non ha idea di cosa stia facendo il sinistro. Dove regna la confusione molto poco creativa, con troppi galli a cantare e nessuno a obbedire. O, ovviamente, alla Juventus la casa madre: lì non sanno da dove cominciare per provare a sistemare il disastro combinato in pochi mesi dalla coppia Giuntoli-Thiago Motta che avrebbe dovuto portare il calcio dell’avvenire e poi sappiamo com’è finita”.

Insomma, Juve e Milan vogliono giocarsi le proprie carte per convincere Conte. D’altro canto, il Napoli, forte di un contratto fino al 2027, vuole continuare a puntare su di lui anche grazie a un mercato che avrà una disponibilità economica non indifferente.