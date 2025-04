Ribaltone in Serie A? A giorni la decisione che può stravolgere tutto: c’entra il Napoli

Novità importantissime per il futuro del Napoli: a giorni arriverà la scelta definitiva che attende la dirigenza azzurra e non solo.

La Serie A sta per imboccare il rettilineo finale e mai come quest’anno ogni dettaglio conta. La lotta per il titolo è ancora apertissima, con Napoli e Inter appaiate in vetta e il margine d’errore è ormai ridotto allo zero.

Ma in mezzo a questa corsa frenetica, c’è un altro fronte che potrebbe presto regalare uno scossone non da poco. Non si tratta di punti, gol o classifiche, ma di una decisione strategica, destinata a pesare molto anche fuori dal campo.

Napoli, alte probabilità di partecipare alla Supercoppa: sede da stabilire

Stiamo parlando della Supercoppa Italiana. Non quella passata, ma la prossima, che si giocherà nel 2025. Ed è proprio qui che il Napoli torna al centro del discorso, perché la presenza degli azzurri tra le quattro partecipanti è oggi molto probabile, ma non è solo questo a far discutere.

Il vero nodo, infatti, riguarda la sede del torneo e il format che verrà confermato (o rivoluzionato) entro il 30 aprile. Come riportato dal Corriere della Sera, la federazione saudita ha ancora pochi giorni per dare una risposta definitiva alla Lega Serie A, ma i segnali che filtrano fanno pensare che la Final Four si farà ancora una volta in Arabia Saudita.

Se questa notizia dovesse diventare ufficiale, si tratterebbe di un cambiamento tutt’altro che marginale. Perché dietro la scelta di Riyadh come possibile teatro delle tre partite c’è molto più di un semplice accordo commerciale. C’è un progetto, un investimento di immagine e soprattutto un preciso interesse verso le squadre coinvolte.

Supercoppa, Riyadh ancora protagonista? Il Napoli attende

Milan, Inter, Napoli e Bologna: quattro club molto diversi tra loro, ma che insieme compongono un pacchetto “da export” di grande impatto.

A far pendere l’ago della bilancia verso il Medio Oriente – secondo la ricostruzione di Tuttosport – sarebbe stata proprio la presenza sicura del Milan, che nel mercato saudita gode di un fascino storico. Il successo di pubblico registrato lo scorso gennaio a Riyadh, proprio nelle gare in cui i rossoneri sono scesi in campo, avrebbe convinto gli organizzatori.

Per il Napoli, quindi, non c’è solo l’obiettivo scudetto all’orizzonte, ma anche la prospettiva di tornare protagonista in un contesto internazionale che, seppur “extra europeo”, sta acquisendo sempre più visibilità. Una Supercoppa in stile maxi-torneo, con semifinali e finale secca, lontano dall’Italia ma sotto gli occhi del mondo intero.