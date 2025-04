Boom Napoli, c’è già un sì: Manna vuole chiudere

In casa Napoli, in attesa della gara di domenica contro il Torino, bisogna segnalare delle novità di calciomercato.

Dopo aver battuto l’Empoli, di fatto, il Napoli ha ottenuto un altro successo molto importante. Sabato scorso, infatti, i partenopei hanno sconfitto il Monza di Alessandro Nesta con il gol realizzato da Scott McTominay.

Con questo successo, visto anche il ko rimediato dall’Inter contro il Bologna di Vincenzo Italiano, il Napoli è tornato al comando della classifica del campionato di Serie A. Gli azzurri ora sono attesi dalla sfida di domenica sera dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Torino di Paolo Vanoli, ma prima bisogna registrare delle novità di calciomercato molto importanti

Calciomercato Napoli, forcing di Giovanni Manna per un giocatore: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, infatti, Giovanni Manna è in forcing per cercare di portare in azzurro un giocatore forte come Mattia Zaccagni della Lazio. Lo stesso calciatore della squadra di Marco Baroni avrebbe mostrato il suo gradimento per un suo passaggio al Napoli.

Con l’arrivo di Mattia Zaccagni, di fatto, il club partenopeo riuscirebbe a prendere finalmente un sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Il giocatore della Lazio, infatti, gioca proprio sulla corsia lasciata scoperta dal georgiano quando è stato ceduto al PSG di Luis Enrique per circa 75 milioni di euro.