Napoli sogna, il record è da applausi: “Nessuno come gli azzurri in Europa”

Gli uomini di Conte si preparano alla sfida col Torino cavalcando l’entusiasmo per il primato: c’è un record strepitoso per gli azzurri

Quando si parla del Napoli di questa stagione, si tira in ballo il confronto con il recente passato. Troppo fresco il ricordo di una squadra che, solo un anno fa, sembrava sbriciolarsi giornata dopo giornata, incapace di reggere il peso di un’eredità scudettata.

E invece, nel silenzio del lavoro e nella concretezza di un progetto rifondato da Antonio Conte, gli azzurri sono tornati a far sognare. Non con il gioco spumeggiante che incantava l’Europa, ma con una compattezza e una tenuta difensiva che non hanno eguali in Europa.

Napoli, il record europeo è straordinario: i dati esaltano Conte

A cinque giornate dal termine della Serie A, il Napoli si trova pienamente in corsa per lo scudetto. Ma al di là dei punti in classifica, quello che sorprende e fa rumore, positivamente parlando, è il modo in cui questa volata è stata costruita.

Lo sottolinea La Repubblica, che mette nero su bianco un dato impressionante: solo 25 reti subite in 33 partite. Un numero che parla chiaro e che, per una volta, non ha bisogno di interpretazioni. Nessuno ha fatto meglio, né in Italia né in Premier League, Liga, Bundesliga o Ligue 1. Nemmeno le corazzate come Manchester City, Real Madrid o Bayern Monaco possono vantare una simile tenuta difensiva.

Vuol dire che Conte è riuscito a forgiare una linea arretrata solida, intelligente, capace di soffrire ma anche di comandare. Un bunker che ha tenuto botta anche nei momenti più delicati della stagione. Ma ciò che rende tutto ancora più straordinario è il contesto. Perché, come evidenzia ancora La Repubblica, questa difesa impenetrabile ha compensato una produzione offensiva che ha vissuto alti e bassi.

Conte e la fase difensiva: il punto di forza azzurro è il reparto arretrato

Nonostante i tanti infortuni e una manovra offensiva meno fluida, il Napoli ha continuato a vincere, spesso 1-0 o comunque con un solo gol di scarto, a volte soffrendo fino all’ultimo secondo, ma sempre con la consapevolezza di avere una diga alle spalle.

In un calcio dove si esalta spesso chi segna di più, stavolta è la fase difensiva a prendersi la scena. Il Napoli non ha semplicemente cambiato marcia, ha riscritto il proprio DNA, costruendo un’identità nuova, granitica, che oggi lo rende credibile come non mai nella corsa al titolo.