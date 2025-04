Colpo di scena Napoli, per 40 milioni il fedelissimo di Conte può lasciare: c’è anche il PSG

Uno dei big del Napoli potrebbe, in modo davvero incredibile, lasciare gli azzurri al termine della stagione in corso: le big europee (compreso il Paris Saint Germain) pronte a follie.

In casa Napoli il sogno Scudetto è vivo come non mai: d’altronde, non potrebbe essere altrimenti considerata la situazione in classifica dei partenopei, a pari punti con un’Inter che è apparsa in un certo affanno dal punto di vista fisico non banale. Tuttavia, gli azzurri sono chiamati a dare il massimo in queste ultime cinque partite che restano, con la speranza poi di poter contare su qualche passo falso della squadra nerazzurra, che è attesa anche dalle due semifinali di Champions League contro il Barcellona.

I pensieri tra le mura di Castel Volturno, però, sono anche per il futuro: in attesa di capire ciò che ne sarà del futuro di Antonio Conte (clicca qui per leggere gli ultimi dettagli in merito), già sono partite le primissime valutazioni in sede di calciomercato. Il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna è già al lavoro per il mercato in entrata, ma non sono escluse grosse novità anche in uscita. Ecco che, proprio a riguardo, spunta un possibile colpo di scena riguardo uno dei fedelissimi dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana nella sua esperienza all’ombra del Vesuvio.

Calciomercato Napoli calcio, Lobotka a rischio addio: la situazione

Stanislav Lobotka nelle scorse ore ha rilasciato delle parole davvero importanti sul suo Napoli (clicca qui per rileggere l’intervista), ma non è detto che il suo futuro potrebbe essere ancora sulle rive del golfo partenopeo.

A fare il punto della situazione è il portale tuttomercatoweb.com, spiegando che il regista della Nazionale slovacca è nel mirino di diversi top club a livello europeo. Di seguito, quanto svelato dalla medesima fonte sull’argomento in questione:

“In estate Lobotka potrebbe salutare. Perché è l’ultimo anno per avere il massimo dalla sua valutazione, compiendo 31 anni a fine novembre. Il Barcellona (club che da tempo è sulle tracce del centrocampista, ndr) ha già fatto sapere più volte di essere interessato, ma anche il PSG e il Manchester United hanno manifestato la voglia di sedersi a un tavolo e parlare della situazione. Il Napoli stesso potrebbe scegliere di ringiovanire il reparto con un nuovo arrivo e che impatti di meno sulle casse societarie visto lo stipendio da oltre 3,5 milioni all’anno. La valutazione è intorno ai 40 milioni di euro, ma non è detto che non sia abbassabile“.

Lobotka il faro del centrocampo del Napoli: c’è l’incognita anagrafica

Lobotka è senza dubbio un vero e proprio punto di riferimento per il centrocampo del Napoli. Lo slovacco si è conquistato la fiducia in toto di Antonio Conte, che mai ha rinunciato – se non per infortunio – al talento del numero 68 azzurro.

D’altro canto, la possibilità di poter incassare una cifra importante per un calciatore che va per i 31 anni potrebbe imporre più di qualche riflessione in casa azzurra. Anche perché le corteggiatrici sembrano non mancare.