Allegri al posto di Conte, l’indiscrezione è clamorosa: il retroscena

Passano i giorni e con loro anche l’incertezza e le sorti della panchina del Napoli per la prossima stagione. Il futuro di Antonio Conte, infatti, sembra essere sempre più in bilico, diviso tra due fuochi ancora tuttora da accertare. C’è chi lo vede ancora il condottiero dei partenopei e c’è chi se lo immagina già altrove in un’altra dimensione. Nelle ultime ore stanno diventando sempre più insistenti le voci che ritraggono Massimiliano Allegri come sostituito del tecnico salentino.

Allegri al posto di Conte: l’indiscrezione che fa parlare…

Marcello Chirico, giornalista e tifoso della Juventus, ha esposto le sue dichiarazioni all’interno del programma condotto da En3rix e Damiano Er Faina toccando l’argomento del prossimo allenatore del Napoli. Secondo le sue fonti, ha svelato un piccolo retroscena che ha alimentato ancor di più il chiacchiericcio.

Ecco le parole di Marcello Chirico:

“Allegri a Castel Volturno e Conte alla Continassa. Giordano può stare tranquillo perchè l’anno prossimo vedrà un nuovo allenatore al Napoli mentre Conte tornerà alla Juventus a fare disastri. Il cambio di panchina è già assegnato.”

Conte via dal Napoli: quali scenari per il futuro?

Antonio Conte, si sa, è un vulcano. La sua grinta, il suo modo di vivere il calcio col cuore in mano, lo hanno reso subito un idolo sotto il Vesuvio. Eppure, le voci di un suo possibile addio circolano da un po’. Già da settimane, di fatto, si sussurra di un suo possibile ritorno alla guida della Juventus, dove ha scritto pagine di storia vincendo tre scudetti consecutivi tra il 2011 e il 2014. Un’ipotesi che, per i tifosi bianconeri, sarebbe un sogno a occhi aperti, ma che per i napoletani suonerebbe come un tradimento difficile da digerire.

Il rapporto con Aurelio De Laurentiis, presidente vulcanico quanto lui, potrebbe essere il nodo cruciale. Si dice che i due abbiano visioni diverse sul mercato e sulla gestione della rosa, e quando due caratteri così forti si scontrano, le scintille sembrano inevitabili. Aggiungiamoci il richiamo di Torino, e il quadro si fa più chiaro. Ma attenzione: Conte non è tipo da mollare a cuor leggero. Se decidesse di restare, sarebbe per vincere, magari quello scudetto che a Napoli manca da troppo tempo. Nelle prossime settimane, dunque, ci saranno sicuramente delle novità sul futuro del tecnico salentino e di Allegri.