Lukaku da NBA, la doppia-doppia di gol e assist lo fa volare: perché è tra i migliori del secolo!

Romelu Lukaku come nell’NBA, arriva la doppia cifra sia per gol che per assist: un dato particolare lo inserisce nella top 10 del secolo

Romelu Lukaku sta vivendo una stagione importante in Serie A in termini di bonus. Con la maglia della Napoli, il gigante belga ha raggiunto un traguardo che lo proietta tra i grandi del calcio italiano: doppia cifra sia in gol che in assist.

Ma cosa rende questo dato così speciale? A mostrarcelo è Transfermarkt, che ci rende più chiaro perché i numeri del belga non sono solo d’impatto per la stagione in corso, ma anche a livello complessivo. Big Rom non ha solamente superato Maradona per i gol in Serie A, ma è riuscito anche ad entrare in una speciale classifica che riguarda l’intero XXI secolo!

Lukaku, doppia cifra di gol e assist: l’impresa in Serie A

Segnare e far segnare: sembra semplice, ma è una combinazione che richiede talento, visione di gioco e una fame di vittoria che non si spegne con gli anni. Nella stagione in corso, Lukaku ha messo a segno 12 gol e 10 assist, totalizzando 22 bonus nella combo “gol+assist”.

Questo dato lo colloca all’ottavo posto nella classifica dei calciatori over 30 che hanno raggiunto la doppia cifra in entrambe le categorie in una singola stagione di Serie A in tutto il secolo. Un risultato che non è solo statistica, ma racconta di un giocatore che addirittura migliora con il tempo.

Guardando la classifica, troviamo nomi che hanno fatto la storia del calcio italiano: da Luca Toni, che nel 2013/14 dominava con 20 gol e 11 assist, a Francesco Totti, presente due volte con le sue magie tra il 2010 e il 2013. Anche Edin Dzeko, ex compagno di Lukaku, brilla con 16 gol e 11 assist nella stagione 2019/20. Ma il belga, con la sua fisicità da centravanti e un’intelligenza tattica da playmaker, si è guadagnato un posto tra questi giganti. E pensare che, a 31 anni, c’è chi lo dava per “finito” dopo le stagioni altalenanti al Chelsea.

Da Toni a Lukaku: l’evoluzione del ruolo dell’attaccante in Serie A

La classifica di Transfermarkt non è solo un elenco di numeri, ma una fotografia di come il ruolo dell’attaccante sia cambiato negli ultimi vent’anni. Negli anni 2000, giocatori come Enrico Chiesa (11 gol e 11 assist nel 2004/05) erano punte pure, spesso focalizzate sul finalizzare. Oggi, Lukaku ed ex compagni di nazionale come Dries Mertens (16 gol e 10 assist nel 2018/19) rappresentano un’evoluzione: attaccanti completi, capaci di creare gioco e sacrificarsi per la squadra. Questo cambiamento riflette le esigenze del calcio moderno, dove la versatilità è tutto.

Ma c’è di più. La presenza di Lukaku in questa top 10 dimostra che la Serie A rimane un campionato dove i “veterani” possono brillare. Rispetto alla Premier League, dove la velocità spesso prevale, o alla Liga, dominata da giovani talenti, il nostro calcio valorizza l’esperienza e la tattica.

Di seguito, la classifica completa dei calciatori over 30 con doppia cifra in gol e assist in Serie A nel XXI secolo, basata sui dati Transfermarkt:

1. Luca Toni (2013/14): 20 gol + 11 assist = 31 G+A

Insomma, Lukaku non è solo un bomber, ma un giocatore totale, capace di lasciare il segno in una Serie A che continua a regalare emozioni ai tifosi del Napoli.