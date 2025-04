Napoli da record, accadrà per la settima volta consecutiva: gioisce De Laurentiis

Il Napoli giocherà domenica sera in casa contro il Torino, per continuare a sognare lo scudetto e per scrivere un altro record di stagione che farà felice il presidente

I ragazzi di Antonio Conte sono pronti a sfidare il Torino domenica sera alle 20:45 tra le mura amiche dello stadio Diego Armando Maradona, nel match valido per la 34esima giornata di Serie A. Il Napoli ha l’obbligo di provare a vincere ancora una volta, dopo il successo per 0-1 in casa del Monza, per poter continuare a sperare nel sogno scudetto che ad inizio anno sembrava utopia.

Quello che non mancherà di certo è il consueto apporto del tifo azzurro, che nelle ultime uscite ha vestito i panni del dodicesimo uomo in campo, aiutando i calciatori a superare i propri limiti e le difficoltà di questo finale di stagione. Da sei partite consecutive, inoltre, il Napoli può contare sul sold-out del Maradona, e domenica sera, in occasione della sfida ai ragazzi allenati da mister Vanoli, si viaggia spediti verso un nuovo record che farà felice il presidente Aurelio De Laurentiis.

Napoli-Torino verso il tutto esaurito: settimo sold-out consecutivo di stagione

A cinque giornate alla fine del campionato di Serie A, in casa Napoli è il momento di dare il tutto per tutto. Mister Antonio Conte lo sa bene, e negli ultimi giorni ha deciso di lavorare ancor di più sull’aspetto mentale, cercando di tenere i suoi calciatori lontani da pressioni e ansie, per affrontare al meglio questo rush finale.

Ad aiutare il tecnico leccese nel suo intento ci sarà ancora una volta il pubblico gremito del Diego Armando Maradona che, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, completerà il settimo tutto esaurito di fila in campionato. Un pubblico caldo e carico, pronto a spingere gli azzurri verso il sogno scudetto, contro l’unica vera grande rivale rimasta, l’Inter di Simone Inzaghi, che non sembra voler mollare di un centimetro in questo finale di stagione, nonostante la sconfitta per 1-0 in casa del Bologna e la cocente eliminazione dalla Coppa Italia per mano dei cugini del Milan.