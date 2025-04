Dal gol contro l’Inter al futuro, l’indizio accende la pista Orsolini-Napoli: la situazione

Riccardo Orsolini è il protagonista in queste ore dopo la rete siglata contro l’Inter: il possibile indizio su un futuro al Napoli accende le fantasie dei tifosi.

La vittoria del Bologna contro l’Inter accende ancor di più le speranze scudetto in casa Napoli. Da qui alla fine mancano ancora cinque giornate, con gli azzurri che, almeno sulla carta, potrebbero avere la possibilità di contare su un calendario in discesa. Un vantaggio ovviamente teorico, considerando che, al di là della posizione in classifica, ogni squadra ha da dire la propria in questa fase finale e decisiva del campionato di Serie A.

Intanto, i partenopei si godono il ritorno al primo posto, diviso in ex aequo proprio con l’Inter, che ha incassato il gol allo scadere firmato da Riccardo Orsolini come un vero e proprio macigno. L’esterno di proprietà del Bologna è l’uomo del momento e, considerando anche quello che è il suo rendimento in questa stagione, non è escluso che in estate possa divenire d’attualità in sede di mercato. Magari proprio dalle parti di Napoli, che intanto ringrazia per il grande regalo di Pasqua confezionato proprio con la sua rete, nei minuti finali, contro l’Inter.

Orsolini, può diventare un nome per il Napoli in estate: la situazione

Riccardo Orsolini e un filo rosso che lo lega la Napoli? Prende corpo in queste ore la suggestione di calciomercato, proprio poche ore dopo la rete che ha imposto la sconfitta all’Inter, portando gli azzurri a pari punti con la compagine allenata da Simone Inzaghi.

A fare il punto della situazione è il portale tuttomercatoweb.com, che a tal riguardo lascia una porta aperta a un possibile assalto della SSC Napoli in vista dei prossimi mesi:

“Il calciatore di Ascoli Piceno (Orsolini, ndr), a 28 anni, è ormai uno dei grandi fuoriclasse del campionato e ieri, col suo gol, ha rimesso in equilibrio la corsa Scudetto, ha riportato in carreggiata quel Napoli che in estate avrà bisogno anche di un’alternativa a Politano per tornare in Champions e ha proprio in Orsonaldo uno degli obiettivi per la prossima finestra di calciomercato”.

Napoli, un mercato da big per blindare Conte

Antonio Conte nei giorni scorsi è stato chiaro a dir poco: servirà una certa ambizione, anche sul mercato, per fare in modo che il suo progetto possa proseguire.

E chissà che non possa essere proprio Riccardo Orsolini uno dei nomi sui taccuini del tecnico azzurro e del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna. Intanto, gli azzurri da lontano ringraziano e, forse, danno appuntamento all’esterno in vista dei prossimi sviluppi di radio mercato.