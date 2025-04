McTominay e Lukaku ‘regalano’ un premio a Giovanni Manna

Il lavoro del diesse del Napoli viene riconosciuto e premiato: merito dei gol di Lukaku e McTominay, acquisti top della scorsa estate

In pochi si aspettavano un impatto così importante da parte dello scozzese Scott McTominay, uomo copertina del Napoli di Conte. E forse in pochi avrebbero scommesso su Romelu Lukaku, addirittura arrivato in doppia cifra sia nei gol che negli assist. Lui che avrebbe dovuto raccogliere l’eredità pesante di Victor Osimhen. Un affare tutt’altro che banale.

E poi gli altri acquisti, più o meno riusciti. Basti pensare a Neres, tormentato solo da qualche infortunio, specialmente nel girone di ritorno. Il brasiliano però ha dimostrato di che pasta è fatto, addirittura come sostituto di Kvaratskhelia. Oppure Gilmour, che ha fortemente voluto la maglia azzurra e il direttore sportivo Manna lo ha accontentato nelle ultime ore del mercato estivo, portandolo appunto a Napoli.

Impossibile non menzionare il centrale della Nazionale Alessandro Buongiorno, che ha ridato solidità alla difesa partenopea. Ma una menzione special va fatta anche per Spinazzola e Billing. L’unica nota stonata di questa stagione è rappresentata dalla cessione di Kvaratskhelia, che Manna non è riuscito a sostituire a dovere.

Manna riceve il premio come miglior direttore sportivo

A seguito del match casalingo Napoli-Torino, il diesse azzurro si dirigerà verso la sede del calcio italiano, ossia a Coverciano, dove si terrà la quinta edizione dell’evento “Inside the Sport”.

La manifestazione è l’occasione per premiare alcuni dei volti più importanti del calcio italiano. Lunedì, tra i premiati, ci sarà appunto anche Giovanni Manna che riceverà il titolo di miglior direttore sportivo. Ci sarà anche Gasperini, che otterrà invece il premio come miglior allenatore. E non potevano di certo mancare il presidente dell’Inter Beppe Marotta e Claudio Ranieri, altri grandi protagonisti del campionato italiano.

Alla manifestazione ci sarà spazio anche alla consegna dei riconoscimenti a calciatori o ex calciatori, come Gigi Buffon, colonna del calcio italiano. All’ex portiere della Nazionale e della Juventus il premio alla carriera. Poi il ricordo a Joe Barone che verrà consegnato al centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora. “Sacrificio e qualità”, invece, andrà a Federico Gatti, il centrale bianconero.

L’evento si terrà a Coverciano lunedì 28 aprile e comincerà nel pomeriggio, dalle ore 15:00. Tantissimi i protagonisti e i club premiati a questa manifestazione arrivata alla sua quinta edizione e nata da un’idea da Michele Cutolo e il giornalista Gianfranco Coppola.