Napoli-Torino, nuova modifica tra i titolari: esclusione a sorpresa

In vista di Napoli-Torino, gara della 34esima giornata di Serie A, sono previsti nuovi stravolgimenti tattici per la gara, in modo da far fronte alle tante assenze forzate per infortuni.

La gara contro i granata risulterà fondamentale in ottica Scudetto e, visto il big match in programma tra Inter e Roma, gli azzurri sono chiamati a fare risultato, sperando in un ulteriore passo falso della capolista in seguito all’ultima sconfitta dei nerazzurri. Per continuare a vincere, saranno necessarie altre mosse a sorpresa.

Nuovo modulo e nuovi interpreti: il Napoli si prepara a stravolgere ancora

In occasione del match contro il Monza, mister Conte ha deciso di schierare un 4-3-3 con Spinazzola ala offensiva. Tuttavia, i risultati non sono stati totalmente positivi, dato il pressocché sterile apporto offensivo dei partenopei prima dell’inserimento di Raspadori e il passaggio al 3-5-2. Proprio la figura di Raspadori, infatti, sarà cruciale in vista del match contro il Toro.

Come riportato da Sky, il Napoli potrebbe scendere in campo con un 4-4-2 di partenza del tutto inedito. Infatti, gli interpreti potrebbero essere del tutto diversi rispetto al precedente incontro di Serie A. Oltre all’impiego offensivo del giocatore ex Sassuolo, infatti, potrebbero esserci ulteriori cambiamenti in fase difensiva. Se contro i brianzoli si è registrato il debutto dello spagnolo Rafa Marin, contro il Torino la musica potrebbe essere diversa. Infatti, al centro della difesa potrebbe presenziare Mathias Olivera, che ha già ricoperto il ruolo con la nazionale dell’Uruguay e sulla fascia di sinistra potrebbe esserci Scott McTominay, “tuttofare” dei partenopei.

Quante modifiche tattiche: il 4-4-2 sarebbe il quinto modulo stagionale

Per la prima volta in stagione, il Napoli scenderebbe in campo con il 4-4-2 dall’inizio. Infatti, il modulo era già stato adottato, ma solo a gara in corso. Sicuramente il modulo prescelto è sempre stato il 4-3-3 ma, viste le varie emergenze tra infortuni e squalifiche, in stagione si sono riscontrate tante modifiche in partenza.

Mister Conte ha variato molto nel corso di questa annata, optando per molteplici alternative in base ai giocatori a disposizione e agli avversari affrontati. Di certo una delle sorprese più liete è stato il 3-5-2, schieramento che ha fatto le fortune del tecnico salentino. Inoltre, sono stati scelti anche il 3-4-2-1 e il 4-2-3-1. Sono stati molti i cambi “obbligati” e domenica, in vista dello scontro contro il Torino, potremmo assistere al quinto schieramento differente della stagione. Di certo si tenterà di infoltire il numero di giocatori in attacco per contrastare numericamente la difesa a 5 di mister Vanoli.