La statistica record di Lukaku: non succedeva dal 2017

Romelu Lukaku sta vivendo una delle sue migliori stagioni dopo alcune annate complicate, che non lo hanno visto brillare particolarmente con le maglie di Chelsea, Inter (bis) e Roma.

L’attaccante belga, arrivato in estate dopo le esplicite richieste del tecnico Antonio Conte e un forcing spietato con Chelsea (club proprietario del cartellino), si è immerso in un percorso da “seconda giovinezza”, diventando protagonista dell’organico azzurro.

Lukaku perfetto dal punto di vista fisico: il precedente è impressionante

Oltre a un rendimento sul campo da vero e proprio punto di riferimento, con 12 gol e 10 assist messi a referto in Serie A, Big Rom è diventato subito un esempio per tutti i colleghi. Infatti, il classe ’93 è stato uno dei rarissimi giocatori del Napoli a non saltare neanche una partita per infortunio. Per questo motivo, mister Conte ha potuto fare sempre affidamento sul suo numero 9, anche nei momenti più complicati della stagione dal punto di vista numerico. Statistica importante anche per lo status fisico dell’attaccante, che aveva sempre saltato almeno 4 gare per infortunio dal 2017/2018.

In un’annata piuttosto complicata, con vari problemi fisici accusati dagli elementi della rosa partenopea, sono state numerose le critiche di tifosi e opinionisti nei confronti della preparazione fisica dello staff tecnico, che ha vissuto anche un richiamo in un momento di forte calo con il passare del tempo. Basti pensare ai problemi che hanno tenuto spesso lontani dal rettangolo verde giocatori come Neres, Buongiorno, Anguissa, Lobotka e persino l’estremo difensore Alex Meret.

Al contrario, Lukaku sembra aver giovato del metodo di preparazione contiano, che lo ha visto tornare al top fisicamente e superare persino l’integrità fisica della sua prima esperienza con l’Inter, in cui era senza dubbio uno dei giocatori più straripanti del campionato e di tutta Europa.

In pochi come Big Rom: i giocatori mai infortunati in stagione

Complici varie dinamiche sfortunate, sono davvero pochi i giocatori del Napoli che sono stati sempre a disposizione del mister nel corso di questa stagione. Oltre al sopraccitato Lukaku, tra i titolari solo Rrahmani e Di Lorenzo sono stati sempre a disposizione (sebbene il capitano abbia saltato un match per squalifica).

Gli altri giocatori appartenenti a questa lista sono stati poco utilizzati nel corso della stagione: da Rafa Marin a Billing, Ngonge e Simeone. Le uniche “eccezioni” sono rappresentate da Gilmour e Raspadori, i quali hanno conquistato sempre più fiducia con il passare delle settimane e si sono rivelati armi preziose per il Napoli, sia a gara in corso che dal primo minuto.