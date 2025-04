Fuori Di Lorenzo, ma c’è Mazzocchi: l’incredibile statistica del difensore di Barra

Giovanni Di Lorenzo fuori per squalifica, Conte lancia Mazzocchi dal primo minuto: c’è una particolare statistica sull’ex Salernitana

Pasquale Mazzocchi si riprende la scena con la maglia azzurra. L’esterno nato a Barra, quartiere pulsante di Napoli, sarà titolare in Napoli-Empoli a causa di un’emergenza difesa che ha colpito la squadra. Con Giovanni Di Lorenzo fermo per un turno di squalifica, tocca a Mazzocchi prendere il posto del capitano nel 4-3-3 di Antonio Conte. Non è una novità per lui, che in questa stagione ha già messo insieme 17 presenze in Serie A, contribuendo alle ottime prestazioni del Napoli.

Certo, non sono mancate le critiche sui social dopo qualche uscita meno brillante, ma il ragazzo ha un asso nella manica: una statistica che fa sorridere i tifosi. Quando Mazzocchi parte dal primo minuto, gli azzurri sembrano avere una marcia in più.

Mazzocchi amuleto: la statistica

Infatti, con lui in campo da titolare, il Napoli ha perso solo una volta, nella prima giornata di campionato. Da lì in poi, il terzino ha portato a casa 5 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta contro il Verona alla prima giornata. Una gara da dimenticare. Per qualcuno rappresenta quasi la 39a giornata della passata stagione per come scesero gli azzurri in campo al Bentegodi.

Numeri che fanno drizzare le antenne: che sia davvero un amuleto per gli azzurri? Contro l’Empoli, Mazzocchi ha l’occasione di zittire i critici e dimostrare, con il cuore in mano, che può essere molto più di una semplice riserva.

L’assenza di Giovanni Di Lorenzo, leader e faro della difesa partenopea, è un duro colpo per il Napoli. Ma in Napoli-Empoli, Pasquale Mazzocchi non vuole far rimpiangere il capitano. Inserito nel collaudato 4-3-3 di Conte, l’esterno classe 1995 avrà il compito di tenere a bada le folate offensive dell’Empoli, una squadra che sa come mettere in difficoltà le big.

Non è una missione da poco, soprattutto considerando che Mazzocchi arriva da alcune prestazioni che hanno diviso i tifosi. Sui social, c’è chi lo ha preso di mira, ma il ragazzo ha carattere da vendere e sa che a Napoli il calcio si vive con una passione che non lascia scampo.

La sua storia è quella di chi ce l’ha fatta partendo dal basso. Nato e cresciuto nel quartiere di Barra, Mazzocchi porta in campo l’orgoglio di chi rappresenta la propria città. E anche se le luci della ribalta di solito sono per i big come Di Lorenzo o Lukaku, lui non si tira mai indietro.

Emergenza Difesa Napoli: Occasione d’Oro per Mazzocchi

L’emergenza difesa Napoli non è una novità in questa stagione. Tra infortuni e squalifiche, Conte ha dovuto spesso rimescolare le carte, e Mazzocchi si è ritrovato più volte sotto i riflettori. Le sue 17 presenze in campionato non sono un caso: quando c’è bisogno, lui risponde presente. Anche in ruoli non suoi. Certo, non sempre tutto è filato liscio. Alcune sbavature gli sono costate critiche pesanti, come ad esempio in Napoli-Udinese.

Oltre all’assenza di Di Lorenzo, sarà pesante il forfait per infortunio di Alessandro Buongiorno. Il difensore si è fermato in settimana per una tendinopatia, che però non sembra troppo grave. In due settimane, o forse tre, potrebbe rivedere campo.