Juve, nuovo sgarbo di Giuntoli: a Napoli gridano già al tradimento

La Juventus programma il calciomercato estivo e tra i primi nomi sul taccuino di Giuntoli c’è un calciatore molto caro ai tifosi del Napoli.

La stagione si avvicina alla fase decisiva, ma come spesso accade nel calcio italiano, il campo non è l’unico teatro dove si combattono le battaglie. Dietro le quinte, tra telefonate e strategie, inizia già a scaldarsi il mercato.

Tra le società più attive, c’è inevitabilmente la Juventus, che prepara il terreno per la prossima rivoluzione estiva. Che resti Igor Tudor o arrivi un nuovo condottiero, una cosa è certa: serviranno rinforzi pesanti, in particolare in difesa, dove gli equilibri vanno sistemati con interventi mirati e di spessore.

Napoli, Giuntoli vuole il grande ex dello Scudetto: trattativa appena iniziata

In quest’ottica, il nome che ha iniziato a circolare con sempre più insistenza è quello di Kim Min-jae. Il centrale sudcoreano, oggi in forza al Bayern Monaco, è un volto più che noto al calcio italiano: è stato uno dei pilastri del Napoli campione d’Italia nella stagione 2022/23, lasciando un ricordo indelebile sotto il Vesuvio.

Ora, però, la sua avventura in Germania sembra già arrivata a un bivio. Complice qualche acciacco fisico e un rendimento non all’altezza delle aspettative, Kim potrebbe salutare la Bundesliga dopo appena un anno. E a farsi avanti, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, ci sarebbe proprio la Vecchia Signora.

Un’idea affascinante, ma tutt’altro che semplice da trasformare in realtà. I numeri, infatti, non sorridono alla Juventus: il Bayern Monaco valuta il giocatore non meno di 50 milioni di euro, cifra che rispecchia quella spesa la scorsa estate per strapparlo al Napoli.

Giuntoli studia il colpo: avversione dei tifosi azzurri

Nonostante ciò, i contatti ci sarebbero stati. E il solo fatto che Giuntoli, lo stesso uomo che aveva portato Kim a Napoli e che ne aveva esaltato le qualità tecniche e mentali, stia pensando a un suo ritorno in Italia, ma con un’altra maglia, ha già fatto storcere il naso a più di un tifoso partenopeo.

A oggi, lo scenario più probabile, sempre secondo Fabrizio Romano, resta comunque un possibile trasferimento in Arabia Saudita, dove Kim potrebbe conservare il suo attuale ingaggio senza particolari compromessi. Ma la Juve osserva e riflette. Perché un profilo come il suo, esperto, roccioso, e già rodato al nostro campionato, farebbe davvero comodo.

In caso di apertura, Giuntoli non si farebbe certo pregare: le voci circolano, nonostante i vecchi amori che non si dimenticano, e certi “sgarbi” che, eventualmente, non si perdonerebbero.