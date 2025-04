Napoli-Torino, ballottaggio tra Raspadori e Spinazzola: ecco la scelta di Conte

In casa Napoli, proprio per la sfida con il Torino, bisogna segnalare una decisione importante di Conte su Raspadori e Spinazzola.

Dopo aver battuto il Monza con il gol realizzato da Scott McTominay nella seconda frazione, dunque, il Napoli di Antonio Conte è atteso da un’altra gara decisiva per la lotta scudetto con l’Inter. I partenopei, infatti, giocheranno domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Torino di Paolo Vanoli.

Il Napoli, vista anche la gara casalinga della squadra di Simone Inzaghi contro la Roma di Ranieri, ha sicuramente l’obbligo di battere i granata per confermare il primato in classifica. Proprio per questo motivo, di fatto, bisogna segnalare decisione importante presa dallo stesso Antonio Conte.

Napoli-Torino, ecco le scelte di Antonio Conte: le ultime da Castel Volturno

Secondo diverse indiscrezioni, rispetto alla trasferta contro il Monza di Alessandro Nesta, il tecnico salentino ha infatti scelto di cambiare il modulo. Il Napoli, dunque, contro il Torino giocherà con il 4-4-2 e non con il 4-3-3, schierando così Scott McTominay sulla corsia sinistra. Mentre in attacco al fianco di Romelu Lukaku ci sarà Giacomo Raspadori.

Questo cambio di modulo di Antonio Conte, di fatto, sarà fatto proprio per far giocare dal primo minuto l’ex attaccante del Sassuolo. Per il resto, sempre in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Buongiorno, ci sarà anche un altro cambio rispetto alla gara contro il Monza, ovvero quello tra Gilmour e Frank Anguissa.

Ecco la probabile formazione azzurra contro il Torino: Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku.