Funerali Papa Francesco, rinviata la partita del Napoli: ecco quando si gioca

La scomparsa dell’ormai ex pontefice ha avuto delle ripercussioni notevoli sul mondo del calcio, che ha affrontato la sospensione e il rinvio di numerosi match di tutte le categorie italiane, scombussolando i vari calendari.

La Serie A, così come il campionato di Serie B e le maggiori categorie giovanili, hanno dovuto far fronte a uno stop forzato dalla cerimonia funeraria di Jorge Bergoglio, da tutti conosciuto come Papa Francesco, in programma nella giornata di sabato, giorno di lutto nazionale. Questa situazione ha coinvolto tantissime squadre, tra cui il Napoli.

Il Napoli Primavera non scenderà in campo domani: match da recuperare lunedì

Ovviamente la rosa partenopea coinvolta non è la prima squadra, impegnata domenica sera contro il Torino. Si parla del Napoli Primavera, che sarebbe dovuto scendere in campo nella giornata di domani contro il Palermo. Viste le condizioni dettate dagli organi amministrativi, il match giovanile è stato rimandato alla giornata di lunedì, con il fischio d’inizio fissato per le ore 12, come riportato dal nostro Pasquale Giacometti su X.

Si tratterà di un incontro cruciale per determinare il futuro degli azzurrini, che sono chiamati a portare a casa punti importantissimi in chiave promozione. A 3 giornate dal termine della regular season, il Napoli occupa la quarta posizione, a rispettivamente -1 e -2 dai pari categoria di Ternana (con una partita in più) e Ascoli. La vittoria contro il Palermo ottavo risulterebbe decisiva in chiave playoff per affrontare una squadra con un piazzamento peggiore nel girone A. Bisognerà attendere la giornata di lunedì, dunque, per novità importanti del finale di stagione.