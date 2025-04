Ansia Conte, il difensore è a rischio per i prossimi match

Il tecnico azzurro teme il forfait, il rischio è alto: occhio alle prossime ore.

Non è un mistero che la situazione legata agli infortuni preoccupa Antonio Conte e tutto l’ambiente partenopeo. Le ultime partite degli azzurri hanno portato con sé una serie di infortuni e fastidi muscolari che pesano sulla rosa in un momento particolarmente complesso della stagione.

Mancano cinque partite, cinque finali per tentare l’assalto al primo posto occupato dall’Inter a pari unti con gli azzurri. Ma se da un lato sembra che l’inerzia della stagione stia in qualche modo andando verso gli azzurri, dall’altro ci sono alcune situazioni che mettono il prossimo mese del Napoli in salita.

La sconfitta al 94′ minuto con il Bologna e la debacle totale contro il Milan in Coppa Italia, con tanto di eliminazione dei nerazzurri, sembrano una batosta importante per gli uomini di Simone Inzaghi. Contro sono chiamati a vincere per prepararsi al meglio alla semifinale di Champions League con il Barcellona.

Napoli, Olivera diffidato: occhio al cartellino giallo

E intanto a Napoli si cerca di recuperare dagli infortuni che hanno colpito la rosa nelle ultime settimane. Su tutti Alessandro Buongiorno, ancora incerto della sua presenza nella sfida contro il suo ex Torino.

Ma c’è un’altra situazione che preoccupa Antonio Conte in vista delle prossime partite. Si tratta di Mathias Olivera che, essendo diffidato, rischia di dover saltare la prossima sfida del Napoli, in programma per sabato 3 maggio contro il Lecce.

Il terzino sinistro del Napoli è stato ammoniti quattro volte finora (contro Lecce, Milan, Venezia e Bologna) e rischia, qualora dovesse essere ammonito contro il Torino, si dover scontare una squalifica. Attenzione perchè la sua assenza andrebbe a pesare enormemente sulla fascia sinistra azzurra, dove già David Neres ha dato forfait per colpa di un infortunio al soleo.