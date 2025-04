Koulibaly chiama Osimhen e sfida il Real Madrid: il Napoli vince due volte

L’Al-Hilal tiene in grande considerazione il bomber nigeriano in vista del Mondiale per Club: una possibile cessione in Arabia del nove farebbe felice il Napoli per due motivi

La situazione di Victor Osimhen al Napoli è ancora tutta da decifrare, con il club di Aurelio De Laurentiis che sta cercando di trovare una sistemazione al suo ormai ex bomber. Il centravanti, che ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi partenopei nell’anno del terzo scudetto, nella prossima estate è destinato a lasciare gli azzurri in via definitiva.

Lo scorso anno, il suo approdo in un top club europeo è saltato per diversi motivi, e alla fine ha dovuto cedere alla corte Galatasaray, dove è sbarcato in prestito con l’intenzione di non restare. A quasi un anno di distanza, Osimhen si ritrova ad avere tra le mani l’interesse concreto di un club che non giocherà la Champions League, l’Al-Hilal, in cui milita un atro ex azzurro, Kalidou Koulibaly.

La possibilità di giocare il Mondiale per Club, però, è comunque allettante, e il bomber nigeriano potrebbe decidere di trasferirsi in Arabia. L’Al-Hilal, che nel girone se la dovrà vedere con il Real Madrid, ha intenzione di regalarsi un acquisto top. Gongola il Napoli, che da questa situazione ha solo che da guadagnare: ecco i due motivi.

Al-Hilal su Osimhen: il Napoli potrebbe contare su un budget top dal giorno zero per il mercato estivo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate dal giornalista Ben Jacobs su X, l’Al-Hilal avrebbe deciso di ingaggiare una stella internazionale per rinforzare la squadra in vista del Mondiale per Club. La somma originariamente destinata a Mohamed Salah, che alla fine rimarrà al Liverpool, sarà utilizzata per un altro colpo. Gli arabi hanno messo gli occhi su Victor Osimhen, il quale, pur avendo dichiarato più volte di voler rimanere in Europa, potrebbe essere tentato da un’offerta faraonica.

Il Napoli, qualora riuscisse a cedere il nigeriano all‘Al-Hilal, potrebbe contare su un introito importante da almeno 75 milioni. E non solo, l’ulteriore vantaggio risiede nel fatto che per essere a disposizione per il Mondiale per Club, gli arabi dovrebbero acquistare Osimhen nei primissimi giorni di mercato, il che permetterebbe al d.s. Giovanni Manna di pianificare un mercato top sin dal giorno zero.

Uno scenario molto interessante, ma ancora tutto da decifrare. Quel che è certo, è che Osimhen saluterà Napoli ed i napoletani, dopo la grande gioia di due anni fa.