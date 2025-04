Milinkovic e non solo, Napoli-Torino all’insegna anche del mercato: spunta l’osservato speciale

Oltre al già noto interesse per Milinkovic-Savic, la trasferta del Torino a Napoli sarà utile per approfondire altre trattative.

Domenica 27 aprile, alle ore 20:45, il Napoli affronterà il Torino al Diego Armando Maradona. Un match difficile che potrebbe segnare le sorti di un intero campionato. Al tempo stesso la gara potrebbe rivelarsi utile ad entrambi i club per parlare di alcuni possibili trasferimenti.

Non è una novità il forte interesse del Napoli per il portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic: il serbo è uno dei migliori portieri in Serie A e sta stupendo tutti grazie alle sue ottime prestazioni. Milinkovic, però, non è l’unico giocatore che verrà monitorato durante il match.

Interesse del Torino per Simeone: i dettagli

Il club granata è alla ricerca di un attaccante col fiuto del gol e potrebbe tornare alla carica per acquistare Giovanni Simeone.

Tra i tanti profili analizzati dalla dirigenza del Torino, uno degli obiettivi per l’attacco che più convince Vanoli è proprio l’argentino. L’interesse del club granata non è una novità: già l’anno scorso il Cholito era finito nel mirino del Toro, ma la trattativa non si concretizzò. Questa volta, però, sembra che l’attaccante argentino possa davvero salutare Napoli e cambiare aria.

Nonostante la sua grande passione e il suo costante impegno, è davvero poco lo spazio trovato in questa stagione da Simeone e le recenti prestazioni hanno destato anche qualche critica. È dunque tutt’altro che da escludere un addio a fine campionato. La sfida al Maradona potrebbe essere l’occasione giusta per parlare di questa trattativa.

Napoli-Torino sfida fondamentale: le possibili scelte

Il prossimo impegno del Napoli potrebbe spianare la strada che porta alla conquista del titolo: mentre Conte riflette, il Maradona è già caldo.

La sfida tra Napoli e Torino in programma questa domenica avrà un’importanza notevole. In caso di passo falso dell’Inter, infatti, il Napoli potrebbe addirittura balzare al primo posto e aumentare il distacco dai nerazzurri. Servirà dunque una prestazione perfetta ed è anche per questo che la tifoseria decide di farsi sentire: lo stadio Diego Armando Maradona è già sold-out.

Ancora qualche dubbio per Antonio Conte: le condizioni di David Neres complicano tutto e probabilmente obbligano il tecnico azzurro a schierare Giacomo Raspadori dal primo minuto, con Lukaku a completare il tandem d’attacco. Ancor da monitorare invece le condizioni di Buongiorno ma è molto probabile che l’ex Torino possa essere disponibile.