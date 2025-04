Verso Napoli-Torino, quello che succederà al Maradona è da brividi: avete saputo?

Il Napoli, dopo aver agguantato di nuovo la vetta della classifica di Serie A, guarda con enorme entusiasmo alla prossima partita di campionato contro il Torino.

Cinque partite e ventuno punti in palio per scrivere la storia: ora Napoli crede sempre più al sogno Scudetto, traguardo che ai nastri di partenza dell’annata in corso sembrava davvero incredibile. Invece, il lavoro di Antonio Conte è stato immediatamente superbo, mettendo nelle condizioni la squadra – malgrado le numerose difficoltà – di poter lottare per la vittoria del campionato di Serie A.

In seguito all’ultimo turno, con il Napoli che ha battuto il Monza per 1-0 e che, di conseguenza, ha agguantato l’Inter che, a sua volta, è stato battuto dal Bologna, i tifosi azzurri ci credono sempre di più. D’altronde, manca davvero poco alla fine e dalla sua la squadra azzurra ha la possibilità di potersi concentrare esclusivamente alla Serie A, cosa che non può fare la rosa a disposizione di mister Inzaghi (impegnata anche in Champions League e Coppa Italia, ndr). Chi avrà la meglio tra le due compagini? La speranza da parte dei tifosi accende questo finale di campionato, a partire dalla prossima partita in programma al Diego Armando Maradona, contro il Torino.

Notizie Napoli calcio, al Maradona è (quasi) sold out per la sfida contro il Torino

Manca ormai davvero pochissimo al prossimo, ed ennesimo, sold out allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, in occasione della prossima partita di campionato contro il Torino.

Stando a quanto si evince da TicketOne, tutti i settori dell’impianto di Fuorigrotta (a eccezion fatta per il Settore Ospiti) sono andati esauriti. Un’altra grande risposta da parte del pubblico azzurro, pronto a spingere i propri beniamini sempre più forte verso un sogno per cui c’è la possibilità concreta di poterlo rendere realtà.

Entusiasmo Napoli alle stelle: in palio c’è il sogno Scudetto

In attesa della conferma ufficiale, il Napoli può difatti già contare sul dodicesimo sold out di questa stagione allo stadio Diego Armando Maradona.

Una grande notizia per Antonio Conte e i suoi ragazzi, che senz’altro hanno bisogno di tutto il sostegno da parte della propria gente, pronta a divenire il dodicesimo uomo di una squadra che in questo rush finale è chiamata a dare più del 100%.