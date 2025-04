Rinvio Inter-Roma, Palmeri sbotta: le parole sorprendenti

Palmeri sbotta sul rinvio di Inter-Roma, le sue parole fanno subito il giro del web e non lasciano scampo a polemiche

La prossima giornata di campionato subirà dei cambiamenti per via della morte improvvisa di Papa Francesco, avvenuta ieri mattina. La Lega Serie A si è stretta attorno al dolore nazionale e, come annunciato nelle ultime ore, la 34esima giornata non verrà giocata sabato, perché si terranno i funerali del Santo Padre.

Inter-Roma, in programma inizialmente sabato alle 18:00 dunque, non si disputerà. La Lega ora è alle prese per trovare una prima data utile per disputare il match, anche perché i nerazzurri saranno impegnati poi in settimana contro il Barcellona in semifinale di Champions League.

Palmeri esce allo scoperto e non ci sta: “Non ha alcun senso rinviare”

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, ha pubblicato sul proprio account X un pensiero sulla decisione del ministro della Protezione Civile – Nello Musumeci – sul rinvio delle partite.

“Per me non ha alcun senso rinviare le partite del sabato fuori da Roma, se non un inutile atto di zelante servilismo politico per farsi belli con la Curia” – scrive il giornalista.

La lotta Scudetto potrebbe dunque vedere il Napoli mettere pressione stavolta, visto che domenica le partite si disputeranno regolarmente. Stando agli ultimi aggiornamenti però, si sta pensando di far giocare anche Inter-Roma domenica alle 12:30 o alle 15:00.

Si attende la scelta definitiva della Lega Serie A, attesa nelle prossime ore.