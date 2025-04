Inter-Roma rinviata, la decisione è ufficiale: ecco quando si giocherà

Da pochi minuti è arrivata la notizia del rinvio del match tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Roma di Claudio Ranieri.

La morte di Papa Francesco, ovviamente, ha portato delle conseguenze anche nel mondo del calcio. Basta pensare che sono state rinviate a domani sera le gare che si dovevano giocare nel giorno di Pasquetta.

Mentre la mattinata di oggi è stata contraddistinta dalla notizia del rinvio delle gare in programma sabato prossimo, ovvero giorno dei funerali di Papa Francesco.

Inter-Roma rinviata, ecco quando si giocherà la gara dello Stadio San Siro

Nello Musumeci, ministro della Protezione civile, dopo il Consiglio dei ministri tenutosi in mattinata, ha infatti annunciato che le partite di sabato del campionato non saranno disputate. Le gare in questione sono: Como-Genoa, Inter-Roma e Lazio-Parma.

Quella che interessa al Napoli è ovviamente Inter-Roma, la quale si dovrebbe giocare nella giornata di domenica (o alle 12.30, o alle ore 15.00). Le altre due, invece, si dovrebbero giocare nella giornata di lunedì.