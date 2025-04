Ribaltone Napoli, chiesti 40 milioni: i contatti sono concreti

Il calciomercato del Napoli è pronto a prendere avvio, con le richieste però da parte del club ritenute fin troppo alte dagli azzurri

Il finale di stagione infuocato non permette di certo al Napoli di gestire serenamente le vicende esterne, ma Manna, direttore sportivo azzurro, è al lavoro per il calciomercato che si effettuerà in estate. La prima finestra utile infatti si aprirà nella prima settimana di giugno, dove la società è già pronta a reagire tramite numerosi incassi.

Con le cessioni di Kvara e l’ormai certa di Osimhen, assieme a qualche esubero che farà rientro alla base al termine della stagione, il Napoli è voglioso di regalare a Conte una squadra ben costruita per affrontare quattro competizioni. Se nell’annata attuale le pretese del tecnico non sono bastate a realizzare una rosa numerosa, nella prossima stagione ci sarà bisogno di un lavoro intenso da parte del club.

Napoli, si continua a lavorare per Sudakov: richiesta elevata dello Shakhtar

Da diverso tempo, non è più un mistero, il Napoli monitora attentamente Giorgi Sudakov, centrocampista classe 2002 dello Shakhtar Donetsk. Il gioiello ha impressionato molti top club, rimasti colpiti dalle sue capacità offensive.

Come emerso da Il Corriere della Sera, la richiesta del club ucraino è di 40 milioni di euro. Cifra considerata alta per il Napoli, che continuerà a seguire il calciatore anche per via dei rapporti concreti tra le parti. I presupposti per arrivare ad un accordo ci sono, si attendono solo nuovi aggiornamenti.

Anche l’AD dello Shakhtar, Sergei Palkin, ha affermato l’ipotesi del giovane talento di trasferirsi in Serie A, visto anche l’interessamento della Juventus.

Napoli, si lavora anche per altri profili: la lista di Manna

Il Napoli, a prescindere da come andrà a terminare la stagione, è pronto ad aprire un ciclo per i prossimi anni. Manna segue diversi talenti, alcuni dei quali però ricchi di concorrenza. L’attenzione è rivolta alla Serie A e Premier League.

Dopo i vari “no” ricevuti da parte del Manchester United per Garnacho in inverno, il Napoli sembra pronto a piombare nuovamente su di lui, in modo tale da riprovarci in estate. Le pretese sembrano essere calate, visto il cammino disastroso del club inglese.

In Italia invece gli occhi sono fortemente puntati su Orsolini. In avanti, per di più sulle corsie laterali, accadrà sicuramente qualcosa. Il Napoli ha bisogno di rinforzarsi: Okafor e Ngonge molto probabilmente andranno via e dunque ci saranno nuovi innesti.