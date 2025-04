Napoli su Kean, incontro avvenuto: decisione presa

Da Firenze hanno preso una decisione su Kean, con l’incontro avvenuto tra il calciatore e la società. Il Napoli resta alla porta

Il Napoli è pronto a salire in cattedra durante la prossima sessione estiva di calciomercato, con la società pronta a soddisfare le richieste di Antonio Conte. Il tecnico ha dichiarato che a fine stagione si siederà a tavolo con il presidente e Manna per discutere di vari temi, tra cui il mercato.

Nella prossima stagione gli azzurri dovranno essere attrezzati per svolgere al meglio campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e – presumibilmente – Champions League. La rosa attuale non va affatto bene, soprattutto numericamente. Conte tiene alla squadra e alla città e, per questo motivo, ha aperto la porta a restare. Per convincerlo però ci sarà bisogno innesti all’altezza. Tra i possibili giocatori che potrebbero accontentare il tecnico salentino bisogna sicuramente inserire Moise Kean. Proprio sul futuro di quest’ultimo, nel frattempo, bisogna registrare un aggiornamento molto importante.

Kean oggetto di mercato, la Fiorentina ha deciso: ecco quale sarà il suo futuro

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, è sulla bocca di tutti in vista del calciomercato estivo. Il classe 2000 si è messo in luce durante questa annata, con 17 gol e 3 assist all’attivo in campionato.

Secondo quanto riportato da SkySport, quest’oggi si è tenuto un colloquio tra il calciatore e la società. La Fiorentina ha ribadito a Kean la piena centralità nel progetto. Non si è parlato di rinnovo o cifre, perché era assente l’agente del calciatore. Il Napoli resta ad osservare alla finestra.

Rocco Commisso è pronto a trattenere il proprio attaccante anche nella prossima stagione, con una clausola – valida fino al 15 luglio – che però non fa restare tranquilla la piazza. Presto le parti si riaggiorneranno nuovamente, cercando magari di eliminare quei 52 milioni di euro per lasciarlo partire. Ma c’è anche da segnalare che, almeno come riportato da ‘ftbl’, c’è anche il Barcellona su Kean.

Napoli, il mercato in avanti dipenderà da Osimhen: i nomi

Indubbiamente il calciomercato del Napoli, specialmente per quel che riguarda l’attacco, dipenderà da Victor Osimhen. Il calciatore nigeriano al termine della stagione farà rientro all’ombra del Vesuvio, per poi cercare al più presto una nuova e definitiva casa.

La clausola del nigeriano – 75 milioni di euro – permetterebbe al Napoli di realizzare un gran mercato in quel reparto. Si segue, oltre Kean, anche Lucca. Sempre viva e aperta anche l’ipotesi di scambio con il Manchester United tra Osimhen e Hojlund o Zirkzee.

La fretta di cedere subito l’ex numero 9 è tanta, non si vogliono correre rischi come la passata stagione.