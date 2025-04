Colpo di scena Osimhen, sta accadendo di nuovo: Napoli spiazzato

Colpo di scena sul futuro di Victor Osimhen, con l’attaccante che tornerà alla base. Il Napoli però è rimasto spiazzato dalla notizia

Il futuro di Victor Osimhen è ancora appeso ad un filo sottilissimo. L’attaccante nigeriano, ora in forza al Galatasaray in prestito, si gode la sua avventura in Turchia, dove è riuscito a trovare una continuità pressoché scontata.

21 reti e 4 assist in 25 partite, con il club turco che ora mira a trattare con il Napoli in vista della prossima stagione. I rapporti tra gli azzurri e il calciatore sono andati persi e distrutti e le parti mirano a dirsi addio il prima possibile. A giugno però Osimhen farà rientro alla base. La notizia giunta fuori nell’ultima ora non fa restare tranquillo De Laurentiis.

Osimhen-United, Romano è stato chiaro: la notizia

Il Manchester United segue attentamente Osimhen per la prossima stagione, in quanto gli attaccanti presenti non sono mai riusciti a lasciare un’impronta decisiva in questa stagione disastrosa. I Red Devils infatti si trovano inchiodati alla 14esima posizione, ma sono ancora artefici del proprio destino.

Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, non c’è ancora un accordo tra lo United e Osimhen. Smentita la voce giunta fuori nelle ultime settimane. Stando a quanto riferito dal giornalista, il club inglese starebbe attendendo il proprio cammino in Europa League.

In caso di vittoria della competizione infatti, lo United accederebbe alla prossima Champions League. Ciò garantirebbe alla società di realizzare un mercato all’altezza e anche capire quanto spendere. Il Napoli ora spera in bene per togliersi un peso presente in rosa.

Napoli, cosa fare con Osimhen? Le squadre interessate a lui

Il destino di Osimhen è scritto solo in parte. Il suo futuro non vedrà di certo i colori azzurri, ma è altrettanto complicato trovare una squadra disposta a pagare la clausola rescissoria.

A lui si sono interessate diverse squadre, tra cui la Juventus in Italia. I bianconeri però non hanno diritto a pagare la clausola di 75 milioni di euro, in quanto valevole solo per l’estero. Per averlo, bisognerà sedersi a discuterne con De Laurentiis.

Si sono fatte invece sotto negli ultimi mesi Paris Saint Germain – per formare nuovamente la coppia con Kvara – e Al Ahli. Altri club di Premier come Chelsea e Arsenal si sono, al momento, tirate indietro nella corsa. In casa Napoli la preoccupazione di finire come ad inizio annata attuale cresce a dismisura, con una sistemazione da trovare al più presto per Osimhen.