Osimhen, c’è l’accordo: l’idea e lo scambio col Napoli

Tutto fatto per l’addio definitivo del Nigeriano, ecco cosa hanno in mente per lui: i dettagli.

Si fanno sempre più concrete le voci relative al passaggio di Victor Osimhen al Manchester United. L’attaccante nigeriano tornerà al Napoli a fine stagione per via della scadenza del prestito al Galatasaray. Per lui 29 gol e 6 assist nelle 34 partite disputare finora con la maglia del club turco. Quanto basta per convincere definitivamente il Manchester United a puntare su di lui.

Lo riporta Tuttosport, che nell’edizione odierna annuncia che il Manchester United avrebbe trovato un accordo di massima con Osimhen ed il suo entourge, in un’operazione che quindi si mette in discesa.

Osimhen, lo United pensa ad un giocatore da inserire

Secondo il quotidiano nell’operazione rientrerebbe anche un altro ex attaccante della Serie A: Rasmus Hojlund. Il danese, che quest’anno ha deluso con la maglia del club inglese, p stato più volte accostato al Napoli e rappresenterebbe un passe-partout per la definitiva conclusione dell’operazione.