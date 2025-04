Lotta Scudetto, doppia tegola per l’Inter: Inzaghi gelato

Doppia tegola pazzesca per l’Inter e per Simone Inzaghi: può diventare un fattore fondamentale in questa lotta Scudetto.

La lotta Scudetto si mantiene accesissima, con il Napoli che si mantiene pienamente in scia dell’Inter grazie alla vittoria soffera per 1-0 sul campo del Monza.

L’Inter è scesa in campo invece oggi sul campo del Bologna. I nerazzurri hanno dovuto affrontare una partita dura contro un’avversaria in formissima come i ragazzi di Vincenzo Italiano e questo ha reso questa giornata ancora più importante rispetto alle altre per gli incroci di calendario.

Inter, doppia squalifica: salteranno la Roma

La prossima gara dell’Inter è contro la Roma a San Siro: non propriamente l’impegno più facile. Inzaghi deve fare già i conti con qualche assenza, come quella di Marcus Thuram, i cui tempi di recupero sono ancora incerti. A questa, si somma anche l’assenza per squalifica di Mkhitaryan e Bastoni.

Una vera tegola, quindi, per Inzaghi, che dovrà fare a meno di due pedine molto importanti nel suo scacchiere in un big match così importante. Le opzioni a sua disposizione rimangono comunque tante in vitù della rosa larghissima a sua disposizione: al posto di Bastoni potrà giocare Carlos Augusto, mentre al posto di Mkhitaryan giocherà con tutta probabilità Frattesi.