Il Bologna vince contro l’Inter: l’attaccante del Napoli rompe il silenzio

Dopo due settimane, il calciatore del Napoli torna a pubblicare sui social, proprio a seguito della vittoria del Bologna

Pasqua alternativa per la Serie A, che è scesa in campo con diverse partite interessanti, specialmente il big match del Dall’Ara alle 18:00 con Bologna e Inter. Un match ad alta quota. E come ogni vetta che si rispetti, c’è chi patisce la pressione e crolla. Così è accaduto ai nerazzurri, i quali nel finale si sono disuniti e hanno commesso alcuni errori, che hanno dato fiducia ai padroni di casa. Sempre in partita.

La rete di Orsolini ha fatto felici in tanti. Non solo i tifosi del Bologna, che ovviamente hanno festeggiato una vittoria fondamentale in chiave Champions; ma alla rete dell’esterno rossoblu hanno esultato anche tantissimi tifosi azzurri. Persino per le strade della città si sono sentiti clacson suonare all’impazzata, per condividere la gioia del momento: il Napoli ha ufficialmente agganciato l’Inter in classifica.

Simeone crede allo Scudetto: “Fino all’ultimo minuto”

Nel giorno dedicato alle famiglie, al relax, dopo il rientro da Monza, Giovanni Simeone è tornato a battere un colpo sui social. L’attaccante argentino era silenzioso sui social da almeno due settimane. Proprio contro i brianzoli è tornato a giocare, subentrando a gara in corso nel secondo tempo.

Sul proprio account social, Simeone ha scritto un messaggio che va chiaramente contestualizzato alla sconfitta dell’Inter:

“Tutti insieme, fino all’ultimo minuto”

Sono tantissimi i messaggi inviati al Cholito, che ha avuto tante difficoltà in questa stagione e pochi minuti. Non è un caso che a gennaio sembrava dovesse prendere altre strade, per poi essere confermato ma relegato in panchina. Ha avuto una grande occasione per segnare un gol importante contro la Fiorentina, che avrebbe messo in ghiaccio la partita nel finale; così come a Venezia, sempre verso il termine, quando si è divorato un gol su cross di Okafor. Insomma, per lui una stagione un po’ storta, caratterizzata da scarso minutaggio e un solo gol in campionato (ed uno in Coppa Italia).

Simeone ci crede, proverà a dare il suo contributo per vincere il secondo Tricolore della sua carriera. Ma con ogni probabilità, al termine di questa stagione, saluterà Napoli e i napoletani, che hanno sempre apprezzato la sua passione e la determinazione messa in campo. Una fotografia di quest’annata l’ha offerta proprio il Cholito, che durante un concitato Napoli-Juventus, per difendere il possesso, si è tuffato di testa su un pallone rotolante sul terreno di gioco.