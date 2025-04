Orsolini, un messaggio anche al Napoli: la frase è già diventata virale

Il Bologna conquista altri tre punti in casa, mantenendo di fatto l’imbattibilità al Dall’Ara nel girone di ritorno: Orsolini miglior in campo, manda un messaggio al Napoli

E alla fine, quel punto al Dall’Ara diventa un punto guadagnato. Il Napoli è riuscito a mantenere la sua imbattibilità in un campo ostico, dove in tanti cadono. L’Inter, invece, nel momento clou della stagione, è caduta contro un Bologna inarrestabile.

Il primo tempo non ha regalato particolari emozioni, mentre nel secondo tempo ci sono state più occasioni da una parte e dall’altra. E nel finale, con un episodio che ruberà le pagine dei quotidiani per diversi giorni, Orsolini ha siglato una delle sue reti più belle da quando è professionista. La girata in area di rigore, stile figurina Panini, è da fotografia del campionato. Quel gol ha permesso al Bologna di raggiungere per una notte il quarto posto, che vale la Champions, in attesa della Juventus.

Lo stesso MVP di Bologna-Inter ha parlato ai microfoni di DAZN e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a caldo:

“Ero in posizione arretrata rispetto al terzino e mi sono subito coordinato. Ci provo spesso, poi nove volte su dieci non la prendo. Questa volta è andata bene, è un gol che vale tre punti. Spero di aver fatto un bel regalo di Pasqua a tante persone”

E in effetti, oltre ai suoi magnifici tifosi rossoblu in festa, Orsolini ha addolcito la Pasqua dei napoletani, che avevano già gioito al gol di McTominay e ‘salvato’ la festività.