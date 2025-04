L’Inter frena a Bologna, la reazione del Napoli sui social

La rete oltre il novantesimo di Riccardo Orsolini permette al Napoli di agganciare in classifica l’Inter: la reazione social

Orsolini regala una dolce Pasqua al Bologna e anche al Napoli, che a seguito della vittoria contro il Monza, si ritrova a pari punti in classifica con l’Inter. Il passo falso dei nerazzurri riequilibra ancora una volta il campionato di Serie A, sempre più avvincente e con colpi di scena.

Gli azzurri e i nerazzurri hanno 71 punti a cinque giornate dal termine del campionato. Ogni frenata, d’ora in poi, può costare carissimo. L’Inter ha perso il piccolo vantaggio accumulato nelle scorse giornate, ma detiene ancora un minimo vantaggio in termini di posizione grazie alla differenza reti. Infatti, la classifica vede la formazione di Inzaghi al primo posto con +40 di differenza reti, mentre alle spalle c’è la rosa di Conte, che ha sì la miglior difesa (25 gol subiti), ma ha realizzato solo 52 marcature. Venti in meno rispetto ai rivali.

Social scatenati dopo la sconfitta dell’Inter, il Napoli ha esultato così

Appena terminata la sfida al Dall’Ara sul risultato di 1-0 a favore del Bologna, il Napoli ha pubblicato un video sul proprio account Instagram. Non una scelta banale, in un momento delicato della serata di Pasqua. È chiaro che tanti appassionati partenopei hanno seguito attentamente la sfida dell’Inter, sperando appunto in un regalo da parte dei rossoblu. Dove Conte ha strappato un pareggio, Inzaghi è uscito con 0 punti.

Così, sui social è apparso un video dei tifosi azzurri che cantano il classico coro “Sarò con te” e la descrizione è piuttosto eloquente. Tu non devi mollare. Non è neanche un caso che proprio le parole “con” e “te”, unite, compongano il cognome del mister azzurro. Insomma, nulla è lasciato a caso.

Ora i prossimi appuntamenti sono rimandati alla prossima settimana, quando il Napoli ospiterà il Torino domenica 27 aprile alle ore 20:45, mentre l’Inter avrà un doppio impegno. Dapprima, il delicato derby di ritorno di Coppa Italia contro il Milan e sabato la sfida contro la Roma.