Anguissa-Conte, retroscena a sorpresa: la richiesta al Napoli

Svelato un retroscena a sorpresa su Anguissa: il motivo coinvolge anche Antonio Conte, raccontato tutto l’accaduto.

Il Napoli ha vinto per 1-0 contro il Monza ma, più che il risultato, a fare notizia è il malumore espresso chiaramente da Antonio Conte, sia nella conferenza stampa pre-gara, che (in modo forse ancora più netto) in quella post-partita. Questo non ha fatto che alimentare le voci sul futuro dell’allenatore, ma ciò che sembra certo è soltanto che il Napoli sarà chiamato a mettersi d’impegno per accontentare nel miglior modo possibile le richieste del suo allenatore.

Anguissa, Conte non soddisfatto della sua gestione

L’edizione odierna de “Il Mattino” ha svelato tutti i dettagli riguardo la delusione espressa dall’allenatore, che coinvolgerebbe diversi aspetti. In particolare, l’allenatore sarebbe preoccupato anche dalla gestione del caso Anguissa: secondo il quotidiano, il tecnico chiederebbe alla società maggiore decisione al fine di evitare di avere calciatori scontenti in rosa.

La situazione, infatti, non è stata risolta dalla sola presenza nel contratto del camerunense di una clausola che estende automaticamente il suo contratto di un altro anno (fino al 2027). Si sono infatti bloccati i dialoghi per estendere questo contratto anche oltre quanto stabilito dalla clausola e il giocatore è tentato dalle sirene dalla Premier League. Non c’è comunque nulla di scritto e Manna proverà anche a riavviare i dialoghi per un rinnovo utile a trattenere il calciatore in azzurro.