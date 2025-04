Monza-Napoli, le ultimissime di formazione: dal ballottaggio Anguissa-Gilmour al sostituto di Neres

Per Monza-Napoli, Antonio Conte ha ancora pochissimi dubbi legati alla formazione: dal ballottaggio tra Anguissa e Gilmour al sostituto di Neres

Ci sono ancora dei piccoli dubbi per Antonio Conte da sciogliere in vista della sfida odierna contro il Monza. Il tecnico del Napoli sa che dovrà fare a meno di Juan Jesus e Buongiorno e in conferenza stampa ha già annunciato la presenza in campo di Rafa Marin. Diverso il discorso in attacco, dato che il ko di David Neres non è stato preso di buon grado dall’allenatore, come dimostrato in conferenza stampa.

Per il lato sinistro dell’attacco azzurro, Conte sta studiando due possibili ipotesi, con una di queste che sta prendendo largo nelle ultimissime ore. Anche a centrocampo resta un piccolissimo dubbio da risolvere, con Anguissa e Gilmour come protagonisti.

Napoli-Monza, i dubbi di formazione: le probabili della partita

Conte si affiderà al solito Meret in porta, a caccia di un cleansheet dopo quello ottenuto anche con l’Empoli lunedì scorso. In difesa, come detto, spazio a Rafa Marin, al fianco del solito Rrahmani, mentre ai lati agiranno Olivera e il rientrante Di Lorenzo dopo l’assenza per squalifica. A centrocampo il solito Lobotka con l’immancabile McTominay e con Anguissa che dovrebbe quasi certamente riprendersi il posto da titolare a discapito di Gilmour.

In attacco, confermato Politano a destra e, ovviamente, Lukaku al centro, con Spinazzola che potrebbe agire a sinistra. Nelle ultime ore, però, in crescita anche la candidatura di Raspadori, con l’ipotesi di vederlo persino al fianco del belga con un passaggio ad un 3-5-2.

Dall’altra parte, pochi dubbi per Nesta, che si affiderà a Turati in porta, una difesa a tre composta da Pereira, Caldirola e Carboni. A centrocampo linea a 5 con Birindelli, Gagliardini, Bianco, Akpa Akpro e Kyrikopulos. In avanti Caprari e Mota.