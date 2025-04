De Laurentiis risponde a Conte: la dichiarazione non passa inosservata

Aurelio De Laurentiis, nel corso della sua intervista a Radio CRC, ha rilasciato delle parole che sanno di risposta a Conte: avete sentito?

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista a Radio CRC per fare i suoi auguri di buona Pasqua a tutti i tifosi azzurri. Il patron ha colto l’occasione per aggiornare in modo molto dettagliato in merito alle questioni stadio e centro sportivo, promettendo ai tifosi novità in tempi brevi.

Fra le sue parole, c’è anche uno scorcio che è sembrata una risposta alle parole di ieri di Antonio Conte, il quale aveva affermato in modo sibillino in conferenza stampa di aver capito che: “a Napoli tante cose non si possono fare“.

La risposta di De Laurentiis a Conte

Di seguito l’estratto delle sue parole:

“Le valutazioni in itinere possono anche creare disagio, perché poi meritano risposte, riflessioni e considerazioni che è sempre meglio fare alla fine. Tutte le squadre di calcio sono in evoluzione fino al termine: l’unico copione che non si può scrivere è la partita di calcio e il relativo campionato”.

Insomma, De Laurentiis ha voluto un attimo placare gli animi ed invitare il proprio allenatore a compiere valutazioni più approfondite solo a risultato acquisito: la priorità di ora è soltanto il campo e un risultato prestigioso, come lo Scudetto, che rimane ancora assolutamente alla portata.

Nessuna polemica, comunque, ma soltanto un “rinvio” a valutazioni sul futuro e su un piano strettamente progettuale ad una fase più consona. A fine stagione, sicuramente i due si siederanno al tavolo ed è molto probabile che verrà trovata rapidamente la soluzione migliore per il bene del club.

Le parole di Conte che hanno scatenato le polemiche

Tutto nasce da alcune parole di Conte nella conferenza stampa di ieri, utile a presentare la gara contro il Monza. Il tecnico azzurro parlava sul confronto fra gli obiettivi di inizio stagione e quelli attualmente alla portata:

“Sono state dette tante cose ad inizio anno, ma ad oggi non mi sento di confermarle tutte. Non voglio passare per una persona che non rispetta ciò che dice. Tante cose qui a Napoli non si possono fare. I tifosi devono continuare a sognare. Noi ci siamo e dobbiamo provare ad alimentare il sogno. Siamo andati oltre le nostre possibilità, ma ci saranno ancora ostacoli”.

In molti non hanno nascosto qualche dubbio su queste parole, che arrivano alla vigilia di una gara fondamentale come quella di Monza. Gli azzurri, infatti, hanno una ghiotta chance sul piano del calendario, essendo impegnato contro l’ultima in classifica. L’Inter, invece, è attesa da una tortuosa trasferta a Bologna.