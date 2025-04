Conte: “Pressione? Avremo tutto da perdere a Monza. Vi svelo cosa ho capito a Napoli”, poi l’annuncio ai tifosi è netto

Manca sempre meno alla prossima sfida di campionato tra Monza e Napoli. Oggi, Antonio Conte presenterà la partita in conferenza stampa.

La Serie A sta per tornare e lo farà col botto. Ad oggi, lo scontro al vertice della classifica è molto serrato, con Inter e Napoli che continuano a contendersi lo Scudetto. La distanza tra le due compagini è di soli tre punti, motivo per il quale il campionato è aperto. Le prossime sfide potranno essere cruciali, con gli azzurri che sfideranno il Monza e i nerazzurri che scenderanno in campo contro il Bologna in trasferta.

Conte duro in conferenza: “Qui tante cose non si possono fare”

Da pochi minuti è iniziata la conferenza stampa di Antonio Conte. Il tecnico è seduto nella sala stampa di Castel Volturno alla vigilia della sfida delicatissima contro il Monza. L’allenatore ha toccato diversi temi importanti in vista della partita che si giocherà all’U-Power Stadium. Di seguito le sue parole.

“C’è prima di tutto da conquistare un piazzamento in Champions League. Avremmo l’opportunità a Monza di avvicinarci ad un traguardo molto importante da inizio anno. Noi siamo lì e proveremo a dare fastidio fino alla fine”. Sugli obiettivi iniziali: “Sono state dette tante cose ad inizio anno. Ma ad oggi non mi sento di confermarle tutte. Non voglio passare per una persona che non rispetta ciò che dice. Tante cose non si possono fare”. Sui tifosi: “Devono continuare a sognare. Noi ci siamo e dobbiamo provare ad alimentare il sogno dei tifosi. Siamo andati oltre le nostre possibilità, ma ci saranno ancora ostacoli fino alla fine del campionato”.

Il tecnico azzurro ha analizzato anche il trend negativo del Napoli in trasferta e le possibili scelte di formazione. Di seguito le sue parole.

Sulle trasferte senza vittoria: “Siamo a soli tre punti dalla vetta, quindi vuol dire che non perdiamo da tempo. Spesso abbiamo pareggiato nei minuti finali e non siamo stati fortunati. Siamo secondi, frutto di una regolarità tra casa e trasferta. Questa squadra ha dimostrato di poter mantenere gli obiettivi”. Su Rafa Marin: “Toccherà a lui. Abbiamo quattro difensori, due sono infortunati e quindi solo due sono a disposizione”.

Intanto, manca sempre meno alla fine del campionato, ma il Napoli è a soli tre punti dalla vetta occupata dall’Inter. Il tecnico ha parlato dei “rivali” ed anche dei possibili rientri. Di seguito l’annuncio.

Sull’Inter: “Bisogna fare i complimenti a loro per l’approdo alle semifinali di Champions League. Tutto ciò sottolinea ancor più la nostra forza. Nonostante tutto siamo a soli tre punti dalla vetta”. Su Buongiorno: “Stiamo monitorando tutta la situazione, ma non vogliamo mettere pressione. In difesa è una situazione molto critica, ma noi non abbiamo alibi. Si va in campo e si proverà a vincere la partita”.

Infine, Antonio Conte ha parlato anche del possibile approccio del Monza (ormai sempre più verso la retrocessione). Ecco il commento del tecnico azzurro.