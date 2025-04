Conte verso l’addio? De Laurentiis avrebbe già il sostituto pronto: scelta fatta

Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli e, in caso di ufficialità, Aurelio De Laurentiis avrebbe già in mente il sostituto per la panchina

A poche ore dalla sfida contro il Monza, il focus principale in casa Napoli non è il campionato, ma il futuro di Antonio Conte. Il tecnico salentino ha attirato l’attenzione su di sé e non sulla partita delle 18.00, per via delle sue dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa. Il mister ha dichiarato, con il suo modo di essere che lo contraddistingue, che a Napoli non si possono fare tante cose.

Le promesse che aveva fatto ad inizio stagione non possono essere mantenute, non tutte almeno. Il riferimento è chiaro: l’addio di Kvaratskhelia. La cessione del georgiano a gennaio, con l’acquisto di Okafor come sostituto, rappresenta un nervo scopertissimo per l’attuale allenatore del Napoli. L’errore in fase di calciomercato ha generato del gelo tra le parti, lo stesso che si sarebbe formato adesso a 6 giornate dalla fine del campionato.

Conte lascia il Napoli? De Laurentiis ha già in mente il sostituto

Un possibile autogol incredibile, in un weekend che potrebbe portare il Napoli a pari punti con l’Inter almeno per una notte. Per molti, invece, si tratta solamente di uno sfogo legato alla notizia dell’infortunio di Neres appresa poco prima. Si è già voltata pagina e Conte è pronto a concentrarsi sulla sfida di Monza che non può e non deve rappresentare un ostacolo troppo preoccupante.

Ma quanto detto in conferenza non può passare inosservato. Il rapporto tra Conte e ADL non sembra dei migliori per chi vive l’ambiente e il dialogo tra le parti potrebbe intensificarsi a fine stagione. Lì si capiranno le intenzioni sul mercato da parte della società e Conte prenderà la sua decisione. In caso di addio, il patron del Napoli avrebbe già scelto, a detta di Sportmediaset, il nome del sostituto.

Un profilo esperto, che conosce bene il campionato di Serie A e che ha già portato i propri club alla vittoria dello scudetto. L’identikit corrisponde a Massimiliano Allegri, già subentrato a Conte nell’esperienza alla Juventus. Max sa come fa, seppur la sua ultima avventura in bianconero non stata così felice. Un calcio poco divertente e appena un Coppa Italia conquistata, un bottino molto magro per uno come lui.

Ma Allegri resta il nome principale in caso di addio di Conte, che ricordiamo però, ha un contratto valido ancora fino al 2027 e che potrebbe decidere di rispettare almeno per un’altra stagione. Molto dipenderà dall’esito di questo campionato e dalla comunione di intenti in fase di mercato per l’estate.