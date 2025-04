Futuro Conte, la Juve torna all’attacco: la situazione

Il tecnico azzurro finisce nel mirino dei bianconeri, Giuntoli fa sul serio: i dettagli.

Le dichiarazioni rilasciate oggi da Antonio Conte in conferenza stampa hanno sollevato, e forse stanno ancora sollevando, un enorme polverone in Serie A. Il tecnico del Napoli ha parlato alla vigilia del match con il Monza, di fatto alimentando le già numerose preoccupazioni dei tifosi partenopei in merito alla sua permanenza sulla panchina del Napoli per la prossima stagione.

E se fino a qualche settimana fa si erano placate le voci relative al potenziale addio die stagione di Antonio Conte, nelle ultime ore pare che tutti siano tornati all’attacco. Non è un mistero che a fine stagione diverse squadre di Serie A potrebbero cambiare allenatore. Per questo motivo, ciò che ha detto il tecnico leccese sembra aver smosso qualcosa riaccendendo tutti i riflettori sul domino a cui potremmo assistere la prossima estate.

Conte, la Juve potrebbe riprovarci: la situazione

A rifarsi sotto sarebbe proprio la Juventus, che ha da poco detto addio a Thiago Motta ma che non sembra intenzionata a confermare Igor Tudor sulla panchina bianconera. Nel mirino ci sarebbe ovviamente anche Antonio Conte come priorità che, come riportato da TMW, potrebbe avere parecchie difficoltà a dire di no alla Juventus qualora dovesse decidere di lasciare il Napoli.

Certo, salutare gli azzurri dopo solo una stagione potrebbe essere difficile (soprattutto se dovesse centrare lo scudetto), ma quando detto oggi in conferenza lascia intendere che tra Conte e la dirigenza azzurra ci sia già stata qualche conversazione che, in qualche modo, non ha convinto il tecnico.

Cristiano Giuntoli potrebbe quindi provare un nuovo assalto puntando sul momento delicato che Antonio Conte sta vivendo in casa Napoli. Occhio alle prossime settimane, dunque, perchè i tasselli del domino sono pronti ad essere mossi.