De Laurentiis, la reazione alla conferenza di Conte: cosa filtra da Capri

Il giorno dopo fa ancora discutere la conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia della sfida contro il Monza. I partenopei avranno la grossa chance di acciuffare l’Inter per almeno 24 ore e non potranno sbagliare l’appuntamento odierno contro l’ultima in classifica. Un’occasione per accorciare le distanze, anche perché i nerazzurri se la vedranno in trasferta con il Bologna, dove fare punti è sempre complicato.

Proprio per questo motivo, nessun tifoso o addetto ai lavori si sarebbe aspettato una conferenza come quella fatta ieri da Conte. Parole dure, che sanno di frecciata neanche troppo velata nei confronti della società. Conte ha esplicitamente dichiarato che aveva fatto delle promesse che non ha potuto mantenere perché ha capito che a Napoli certe cose non si possono fare.

De Laurentiis e Conte, la situazione dopo la conferenza stampa

Secondo quanto riferito da Repubblica, Conte si sarebbe sfogato dopo aver appreso la notizia dell’infortunio di David Neres. Un nervo scoperto, specialmente dopo l’addio di Kvaratskhelia a gennaio e l’acquisto di Okafor. Non avrebbe per nulla preso di buon grado il calciomercato di gennaio, ma per il quotidiano non si tratterebbe di dichiarazioni che precedono un suo addio.

Ad ogni modo, le sue parole sono arrivate ad Aurelio De Laurentiis. Stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, il presidente del Napoli avrebbe avuto modo di sentire la conferenza di Conte da Capri, dove è in vacanza per Pasqua. Non il miglior modo per precedere questo weekend, prima che lo stesso patron torni a parlare proprio nella giornata di oggi, ai microfoni di Radio CRC.

Per il quotidiano, tra le parti sarebbe calato il gelo. Non odio, non astio, ma sicuramente neanche una forte intesa dopo le recenti dichiarazioni. Se questo significherà una separazione estiva non è dato ancora saperlo. Molto dipenderà dal finale di stagione, dalle promesse di mercato, dalle lusinghe di altri club e da quel contratto valido fino al 2027.