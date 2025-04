Calciomercato Napoli, arrivano conferme: colpo dal Bologna

Il calciomercato del Napoli è pronto a prendere avvio, dopo le ulteriori conferme arrivate sull’interessamento del calciatore del Bologna

Il Napoli continua a monitorare diversi calciatori per la prossima stagione, in modo tale da rafforzare la propria rosa che subirà molti innesti. Gli azzurri infatti giocheranno, molto probabilmente, ben quattro competizioni e la rosa attuale non è di certo all’altezza, almeno numericamente.

Antonio Conte è stato da sempre chiaro su questo tema, con la squadra che dovrà essere rinforzata ulteriormente per permettere al club di disputare al meglio campionato, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana. Aurelio De Laurentiis metterà a disposizione un budget molto sostanzioso dovuto alla cessione di Kvaratskhelia e quella certa di Osimhen. Poi ci sono gli esuberi da piazzare e i vari incassi del posizionamento finale e accesso in Europa.

Napoli, si studia il colpo Orsolini: c’è concorrenza

Manna, direttore sportivo dei partenopei, ha segnato sul proprio taccuino diversi nomi intriganti da regalare al tecnico. Da quello che è emerso fuori nell’ultimo periodo, il Napoli cercherà 7-8 acquisti da fare nella prossima finestra estiva di calciomercato. Tra questi, sembra confermato anche quello di Riccardo Orsolini.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Napoli sta cercando di assicurarsi Riccardo Orsolini per la prossima stagione, anticipando la concorrenza del Milan che ha mostrato interesse già durante l’inverno. Le prossime settimane saranno cruciali per il futuro dell’esterno italiano, con il Bologna che cercherà di convincerlo per prolungare il proprio contratto in scadenza nel giugno 2027.

Trovano conferma, quindi, le voci che già nei giorni scorsi accostavano con insistenza il nome di Orsolini al Napoli. Non è l’unico calciatore felsineo nel mirino del club azzurro, visto si parla tanto anche di Ndoye: sono certi, quindi, i dialoghi con il club rossoblu al termine della stagione.