Alvino difende De Laurentiis: il messaggio è una frecciatina a Conte?

Il messaggio di Carlo Alvino, in difesa di De Laurentiis, è una frecciatina ad Antonio Conte che non fa restare tranquilla la piazza.

In casa Napoli, dalle ultime 24 ore, non si respira un’aria positiva in vista del futuro. Da diverso tempo sembra esser calato il gelo tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, non più presi dalla loro affinità di campo. Le idee contrastati sono venute fuori ed ora uno dei due potrebbe essere pronto a fare un passo indietro.

Come anche emerso fuori dalla giornata di ieri, Conte deciderà il proprio futuro a fine campionato, sedendosi a tavolo con il patron azzurro e Manna, per discutere di varie problematiche emerse fuori in questi 8 mesi di lavoro.

Alvino e la frecciatina a Conte: “Queste erano le uniche parole da dire”

Carlo Alvino, giornalista napoletano, ha commentato attraverso i social le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis a Radio CRC. Il patron ha toccato infatti vari temi sul futuro del Napoli e ha anche velatamente risposto a Conte, rinviando a fine stagione ogni valutazione.

Alvino ha commentato così l’intervista del patron azzurro:

“A poche ora prima del match contro il Monza e a sei giornate dalla fine del campionato, queste erano le uniche parole da dire. Bravo De Laurentiis. Ottimismo, positività, sguardo al futuro ed un pizzico di sana ironia. Continuiamo a divertirci!” – scrive Alvino, in riferimento all’intervista del presidente.

Alvino, dunque, ha lasciato intendere come queto fosse il momento in cui dare all’ambiente solo parole in grado di regalare serenità, senza scatenare inutili tensioni. Ora il Napoli è chiamato a reagire a ciò che sta accadendo intorno ad esso, senza lasciarsi influenzare.

ADL e Conte, bracci tesi e di ferro: le loro dichiarazioni

Nella giornata di ieri, durante la conferenza stampa per presentare la sfida tra Monza e Napoli valida per la 33esima giornata di campionato, Conte ha espresso alcune parole che non sono piaciute all’intera piazza partenopea.

“A Napoli purtroppo tante cose non si possono fare. Ad inizio percorso ho detto tante cose, ma molte non le posso confermare“

Aurelio De Laurentiis invece ha preferito tranquillizzare l’ambiente sul futuro, con parole che sono subito entrare nel cuore dei tifosi:

“Le valutazioni in itinere possono creare disagio, perché poi meritano risposte e considerazioni che è sempre meglio fare alla fine”

Differenze di pensiero ed espressione da una parte e dell’altra. Conte e De Laurentiis stanno pian piano sciogliendo il loro calore, con la speranza che però a fine stagione, seduti ad un tavolo, se ne parli serenamente.