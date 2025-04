Scaricato dalla Juventus, ora il Napoli tenta il super colpo estivo!

In un contesto caratterizzato da scelte tecniche sbagliate e da colpi in entrata non soddisfacente, un giocatore è riuscito a brillare ma, ciononostante, lascerà la Juventus a fine stagione.

Il club bianconero è stato protagonista di una stagione molto deludente, vista la pessima gestione di Thiago Motta, complice un feeling con i giocatori non idilliaco e un rendimento al di sotto delle capacità dell’organico. Dunque, anche sul terreno di gioco, ci sono state tante bocciature.

La Juventus rinuncia alla sua permanenza: il riscatto non sarà esercitato

Sebbene l’impatto con la Serie A sia stato piuttosto positivo, Francisco Conceiçao non rimarrà alla Juventus. Il figlio d’arte, arrivato a Torino in estate dal Porto, tornerà al club proprietario del cartellino a fine stagione, come riportato da TuttoMercatoWeb.

Di certo i 5 gol e i 4 assist raccolti fra tutte le competizioni non sono un bottino pessimo e le qualità del giocatore sono chiare agli occhi di tutti. Tuttavia, con l’arrivo di Tudor in panchina e la sua possibile conferma in vista della prossima stagione, il portoghese non sarà considerato un giocatore centrale, tutt’altro. Il 3-4-2-1 non è il suo schema ideale e il tecnico croato non nutre fiducia sconsiderata nei suoi confronti. Dunque, a meno di un ulteriore cambio tecnico, la sua permanenza è molto improbabile.

Conceiçao sarebbe il profilo giusto per il Napoli?

Vista la partenza invernale di Khvicha Kvaratskhelia, il Napoli dovrà acquistare un’ala con caratteristiche simili al georgiano nella prossima finestra di mercato. L’obiettivo sarà ingaggiare un giocatore bravo nel dribbling e capace di dare imprevedibilità al reparto offensivo azzurro e Conceiçao rispetta questi parametri. Inoltre, la sua bravura nell’utilizzo di ambo i piedi potrebbe garantire varie soluzioni agli azzurri, il cui pacchetto di ali vanta solo giocatori mancini.

Di certo la cifra per acquistarlo non sarebbe irrisoria, visti i 30 milioni di euro richiesti dai lusitani alla Juventus per la sua cessione, ma la giovane età e le poche alternative sul mercato contribuiscono all’aumento del prezzo. Che sia Conceiçao il nome giusto per il Napoli? Al momento si tratta di ipotesi e non ci sono contatti tra le parti, ma il profilo rappresenterebbe un’opzione più che stuzzicante.

Le prossime settimane saranno cruciali per capire l’andamento della trattativa. In tale ottica, ovviamente, l’ultima parola spetterà sempre al patron Aurelio De Laurentiis, il quale regalerà ad Antonio Conte una rosa di altissimo livello.