Alla Juventus solo silenzi, intanto il Napoli si muove nell’ombra: possibile colpo di scena

I colpi di scena sono sempre dietro l’angolo in Italia. Questa volta, ad esser protagonista potrebbe essere il Napoli di Antonio Conte.

Nessuno si sarebbe mai aspettato una stagione come quella del Napoli. Il club azzurro, dopo un’annata di dimenticare, ha “assimilato” in pochissimo tempo i concetti di Antonio Conte. Quest’ultimo, è di natura un “vincente” e non a caso anche alla Corte del Vesuvio sta sorprendendo tutti, anche quelli più scettici. Lo Scudetto dista soli tre punti, motivo per il quale è lecito credere al sogno. Intanto, però, in Campania si pensa all’oggi ma anche al domani. Da qui, infatti, nascerebbe la volontà di dar vita ad un vero e proprio colpo di scena.

Conceicao in, Conceicao out: la Juventus riflette e aspetta

Nato il 14 dicembre 2002, precisamente a Coimbra, una città situata nel Portogallo centrale, Francisco Conceição ha il calcio nel DNA. Gran parte di questa “fortuna” è merito del padre, nonché attuale allenatore del Milan. Papà Sergio ha vissuto momenti incredibili da giocatore, grazie ai quali ha formato e forgiato anche le qualità del suo bambino.

Francisco Conceição è cresciuto calcisticamente nel Porto, dove all’età di 18 anni fece il suo debutto ufficiale con la prima squadra. Da quel momento, però, tutto cambiò. Il mix tra velocità, dribbling e visione di gioco lo rese uno degli elementi principali della squadra. Tra il passato e il presente, poi, c’è stata anche una piccola parentesi all‘Ajax, dove però “Chico” non riuscì ad esprimersi al meglio.

Poi, ad un tratto, la grande chiamata: quella della Juventus. Il club bianconero, durante la scorsa estate, decise improvvisamente di puntare su di lui. La trattativa con il Porto fu molto rapida, vista la volontà di Cristiano Giuntoli nel regalare all’ormai ex bianconero Thiago Motta un nuovo esterno offensivo. L’affare si concluse sulla base di un prestito secco con riscatto fissato a 30 milioni di euro.

Dopo un ottimo inizio, però, il portoghese ha faticato e non poco (anche a causa dell’incertezza regnata sovrana negli ultimi mesi in casa Juventus). Quindi, si arriva ad oggi: 10 aprile 2025 e la Juventus continua ad interrogarsi sul futuro del giocatore. Forse, Cristiano Giuntoli spinge per uno “sconto”, ma intanto altre squadre potrebbero farsi avanti, forse proprio dall’Italia.

Se fosse Conceição l’uomo giusto per il Napoli?

Gennaio è stato un mese “assurdo”, forse anche doloroso per il Napoli. Stranamente, però, tale affermazione non riguarda il campo ma quanto accaduto al dì fuori del rettangolo verde. Un evento su tutti ha scosso il mondo azzurro: la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG.

Tra la rabbia dei tifosi e forse anche quella di Antonio Conte, in casa Napoli è poi partita una caccia al sostituto poi però risultata vana. Infatti, gli introiti incassati dalla cessione del georgiano non sono ancora stati spesi, ma è chiaro che servirà più di un rinforzo sugli esterni nei prossimi mesi. E se l’uomo giusto per Conte fosse proprio Francisco Conceição? La risposta a tale quesito c’è ed è anche molto evidente.

Il classe 2002 portoghese, grazie alla sua tecnica sopraffina e alle accelerazioni improvvise, sposerebbero alla grande quello che è il concetto di Antonio Conte. Nonostante le ali azzurre (Politano e Neres) aiutino anche in difesa, un possibile approdo di Francisco Conceição a Napoli garantirebbe anche la giusta pericolosità in fase di ripartenza. Ad oggi, i gol siglati in Serie A con la Juventus sono solo tre, ma chi dice che in futuro non potrebbero esserci altre marcature in Serie A? Magari con una maglia un po’ più chiara, magari con quella azzurra.

Una cosa però va sottolineata: non ci sono stati contatti diretti tra il Napoli e il Porto per l’acquisto di Francisco Conceição, però il nome del portoghese stuzzica e non poco. Per il momento, il futuro del giocatore è in “mano” alla Juventus, ma dar vita ad un colpo di scena potrebbe essere più semplice del previsto. Il mercato estivo è ancora lontano, ma alla Corte del Vesuvio son già nati i primissimi sogni.