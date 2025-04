Rischio sorpasso per il Napoli, ora il top player è a rischio: Manna gelato!

Il Napoli rischia di veder sfumare un proprio obiettivo di mercato a causa dell’inserimento di un altro club, che ha mostrato forte interesse verso il giocatore.

Nelle ultime ore, un club di Serie A si sta mobilitando per superare qualsiasi concorrente e portare in Italia un giocatore molto ambito sul mercato, reduce da un’ottima stagione in Champions League e pronto al salto in un top campionato europeo per dare prova delle sue qualità.

L’Atalanta sfida il Napoli per un talento dall’Olanda

Il Napoli negli anni ha seguito con molta attenzione il mercato olandese, pescando in varie occasione dall’Eredivisie: basti pensare a giocatori come Mertens e come Lozano, che tanto hanno fatto bene all’ombra del Vesuvio in seguito alla loro affermazione al PSV. Stavolta, la dirigenza partenopea sembra molto interessata all’acquisto di Igor Paixao, giocatore brasiliano di proprietà del Feyenoord.

Ciononostante, gli azzurri non sono gli unici ad apprezzare questo profilo: infatti, anche l’Atalanta è molto vigile sul ragazzo classe 2000 e sta tentando di anticipare qualsiasi concorrente per aggiungere un giocatore importante alla rosa. Come sostenuto da TuttoAtalanta.com, per caratteristiche, il giocatore soddisfa l’identikit ideale ricercato dalla Dea, che proverà ad acquistarlo a tutti i costi vista la possibile partenza di Lookman.

Chi è Paixao: statistiche e cifre

Paixao è uno dei giocatori chiave del reparto offensivo del Feyenoord. Unitosi al club olandese tre stagioni fa dopo aver brillato in patria con la maglia del Coritiba, ha dimostrato di poter fare molto bene anche in Europa, crescendo di rendimento anno dopo anno. In questa stagione ha disputato 41 partite, mettendo a segno 14 gol e 13 assist, di cui 6 contributi al gol in UCL, confermandosi un giocatore altamente imprevedibile e abile nel dribbling.

La valutazione del giocatore oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra non proibitiva per le casse dei due club, complici le entrate economiche per le qualificazioni alle competizioni europee nella prossima stagione. Tuttavia, la possibile asta che potrebbe scatenarsi comporterebbe una lievitazione della cifra: sarà un testa a testa di mercato fino all’ultimo minuto.

Al momento il club bergamasco è molto determinato a concludere l’affare, ma sarà necessario fare i conti con il Napoli. D’altronde, il club di De Laurentiis aveva già provato a chiudere l’affare nel corso della finestra invernale, individuando il brasiliano come il possibile erede del partente Kvaratskhelia. Malgrado l’interesse, il rifiuto temporaneo del Feyenoord non permise alcun movimento. In estate, però, le ambizioni del ragazzo potrebbero essere realizzate.