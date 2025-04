Colpo Napoli, l’indizio fa sognare: arriva finalmente l’erede di Kvara

Il Napoli giocherà sabato sera contro il Monza, ma prima ci sono delle novità in sede di calciomercato.

Il Napoli di Antonio Conte sogna di vincere lo scudetto. I partenopei, infatti, hanno fornito un segnale importante lunedì sera, visto che hanno sconfitto per 3-0 l’Empoli di Roberto D’Aversa.

Il successo del Napoli era sì preventivato, ma a fornire entusiasmo ai tifosi azzurri è stata soprattutto la prestazione fornita dagli uomini di Antonio Conte nella seconda frazione di gara. I partenopei, archiviato il match contro l’Empoli, hanno in calendario la trasferta contro il Monza di Alessandro Nesta. Nel frattempo, però, in casa azzurra bisogna registrare un importante indizio di calciomercato.

Calciomercato Napoli, da un obiettivo di Giovanni Manna arriva un indizio social: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, Igor Paixao ha condiviso ieri un messaggio dello stesso David Neres su Instagram con un affettuoso ‘craque’. Questo indizio social non è di certo una notizia di mercato, ma bisogna ricordare che il brasiliano del Feyenoord è tra i primissimi obiettivi di Giovanni Manna.

Il direttore sportivo del Napoli, infatti, è da tempo sulle tracce di Igor Paixao. Quest’ultimo, di fatto, potrebbe essere designato per ricoprire il ruolo di erede di Khvicha Kvaratskhelia.

Perché il Napoli di Antonio Conte può puntare in alto

Il progetto di Antonio Conte, dunque, non sembra essere solo una questione di risultati immediati, ma anche di visione a lungo termine. L’allenatore, con il suo mantra “testa bassa e pedalare”, ha riportato a Napoli quella mentalità vincente che mancava dall’anno dello scudetto vinto con Luciano Spalletti in panchina.

Inoltre, il lavoro di Giovanni Manna sul mercato sta dando i suoi frutti: oltre a Paixao, si parla di altri nomi per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Secondo un recente post su X, gli esperti di calcio italiano sottolineano come il Napoli stia cercando di costruire una squadra capace di competere non solo in Serie A, ma anche in Europa. E i tifosi? Sognano, con il cuore in mano, un 2025 da ricordare, magari con uno scudetto da cucire sul petto.

Insomma, il Napoli di oggi è una squadra che fa parlare di sé, sul campo e fuori. Tra vittorie importanti e strategie di mercato, gli azzurri sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia.