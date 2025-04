Napoli, un giocatore ha svelato tutto: l’annuncio è sorprendente

Il Napoli giocherà sabato contro il Monza, ma prima bisogna registrare delle dichiarazioni di un giocatore di proprietà del club partenopeo.

Dopo aver battuto l’Empoli di Roberto D’Aversa, di fatto, il Napoli è atteso da un’altra gara contro una squadra che si trova nella parte bassa della classifica del campionato di Serie A. I partenopei, infatti, sabato sera giocheranno in trasferta contro il Monza.

Il match contro gli uomini di Alessandro Nesta, almeno sulla carta, è sicuramente favorevole al Napoli che, però, sa benissimo che non dovrà sottovalutare questa partita contro il Monza. Nel frattempo, però, in casa azzurra bisogna registrare l’annuncio di un calciatore che ha davvero sorpreso tutti.

Napoli, un giocatore di proprietà del club partenopeo svela tutto: le sue parole

Elia Caprile, esattamente ai microfoni ufficiali del quotidiano sportivo ‘Il Corriere dello Sport’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:

“Napoli? Mio padre è napoletano, sono davvero molto legato alla città. Avevo le intenzioni di mettermi in gioco, ma le cose non sono andate come mi aspettavo”.

L’estremo difensore ha poi continuato il suo intervento:

“Cagliari? Ho preso con entusiasmo la scelta di accettare la loro offerta, parlandone subito con Conte. Volevo essere protagonista, il ruolo di secondo portiere non fa per me. Cosa posso dire sul mio futuro? Non ci penso: conquistiamo la salvezza, poi le due società parleranno”.

Il futuro di Caprile: un ritorno al Napoli è possibile?

Le parole dell’estremo difensore hanno acceso la curiosità dei tifosi: tornerà mai a difendere i pali del Napoli? Al momento, il club partenopeo punta su Alex Meret, un portiere che ha dimostrato affidabilità e continuità. Tuttavia, Caprile, con le sue parate e la sua personalità, potrebbe rappresentare una carta interessante per il futuro. Secondo alcune analisi circolate su X, il giovane estremo difensore è seguito con attenzione dagli scout partenopei, che ne monitorano i progressi. La sua esperienza a Cagliari, dove sta accumulando minuti preziosi in Serie A, potrebbe essere il trampolino di lancio per un ritorno da protagonista.

Nel frattempo, il legame di Elia Caprile con Napoli resta forte. Per ora, il Napoli di Conte si concentra sul Monza di Nesta, con l’obiettivo di portare a casa tre punti fondamentali. Ma le parole del portiere, cariche di passione e determinazione, sono un promemoria: in questa squadra, oltre al talento, c’è un cuore che batte forte. E questo, per i tifosi, vale più di mille vittorie.